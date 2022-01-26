Глушаков – Жиркову: «Юрий Валентинович, зови Азмуна в «Химки»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков предложил Юрию Жиркову переманить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в подмосковный клуб.

Глушаков таким образом отреагировал на шутку Жиркова над Азмуном перейти в дубль петербургской команды.

«Юрий Валентинович, зови его к нам», – написал Глушаков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может отправить Азмуна в дубль за подписание контракта с «Байером».

Он нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с немецким клубом.

В понедельник стало известно, что Сердар заразился коронавирусом.

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