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    Глушаков – Жиркову: «Юрий Валентинович, зови Азмуна в «Химки»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков предложил Юрию Жиркову переманить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в подмосковный клуб.

    Глушаков таким образом отреагировал на шутку Жиркова над Азмуном перейти в дубль петербургской команды.

    «Юрий Валентинович, зови его к нам», – написал Глушаков.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» может отправить Азмуна в дубль за подписание контракта с «Байером».
    • Он нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с немецким клубом.
    • В понедельник стало известно, что Сердар заразился коронавирусом.

    Азмун подписал контракт с «Байером» и расстроил «Зенит»: улетел на переговоры без ведома клуба и нарушил медицинский протокол

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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