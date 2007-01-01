Азмун подписал контракт с «Байером» и расстроил «Зенит»: улетел на переговоры без ведома клуба и нарушил медицинский протокол

Теперь его ждет крупный штраф.

Сердар Азмун переходит в «Байер». Он подписал контракт с клубом до 2027 года и перейдет туда в статусе свободного агента следующим летом.

Спустя день после объявления о трансфере Азмун спровоцировал скандал.

Что случилось?

Переход Азмуна в «Байер» – ожидаемое событие. Немецкий клуб давно интересовался им и штурмовал «Зенит» с предложениями о покупке Азмуна еще в летнее трансферное окно. Осенью Азмун рассказывал:

«У меня есть контракт. Даже если бы я захотел уйти, «Зенит» может мне помешать. И я ничего не могу сделать. У меня были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», леверкузенского «Байера» и «Ромы», но «Зенит» отклонил их. Если я уйду, то следующим летом в качестве свободного агента».

Сейчас сделка все же состоялась. Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес сказал: «Мы очень рады этому трансферу. Сердар Азмун уже много лет является одним из лучших бомбардиров российского чемпионата. Там он трижды подряд становился чемпионом, регулярно играл в Лиге чемпионов и показывал свои способности на самом высоком уровне».

Но, похоже, Сердар Азмун уехал на подписание контракта с «Байером» без разрешения «Зенита». Об этом говорят сразу два источника:

• «Чемпионат»: Азмун не предупредил тренерский штаб. Он нарушил медицинский протокол клуба. Это сайту сказал человек, приближенный к ситуации.

• «Спорт-Экспресс» подтверждает инсайд коллег: Азмун самовольно покинул отель «Зенита», в котором команда базируется на сборах.

Что сейчас будет?

Возможно, Азмуна ждет комбо из санкций.

Первое наказание – денежный штраф. Азмуна точно оштрафуют за самовольный выезд. Источник «Чемпионата» сказал, что его ждет приличный штраф. «Спорт-Экспресс» дополнил, что сумма составляет 50 тысяч евро.

Вторая форма санкций – отправка в дубль.

Правда, пока нет никаких официальных подтверждений со стороны «Зенита» по наказанию Азмуна. Руководство клуба обсуждает его, но еще не приняло никаких решений.

Кажется, руководство «Зенита» настолько недовольно поступком Азмуна, что даже обсуждался вариант с его немедленной продажей «Байеру». «Зенит» требовал 5 млн евро за закрытие сделки уже в январе. Но «Байер» отказался. Kicker писал, что клуб не готов приютить Азмуна прямо сейчас из-за восстановления от травмы. Плюс у «Байера» просто недостаточно средств для совершения сделки.

Kicker пишет, что «Зенит» запрашивает 10 млн евро, но это слишком много для «Байера». Его первоочередные планы сейчас – дожидаться летнего свободного перехода сейчас, освободив один слот в списке нападающих зимой. «Байер» планирует продажу форварда Лукаса Аларио. Есть и клубы, которые им интересуются: «Венеция», «Палмейрас», команды из Бразилии и Испании. Правда, ни одна команда не предложила «Байеру» запрашиваемую за Аларио Сумму – от 7 млн евро.

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