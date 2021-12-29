Главные трансферы России зимой-2021/2022

Пока что «Спартак» – самый активный клуб.

Трансферное окно во многих странах Европы уже открылось – уже даже случились несколько ярких переходов. В России рынок официально не стартовал. Но клубы РПЛ уже организовали несколько крепких трансферов.

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До 8 января:

• Шамар Николсон, 24-летний нападающий «Шарлеруа» ушел в «Спартак».

• Эммануэль Маммана расторг контракт с «Зенитом». Последние два сезона он отыграл в аренде в «Сочи».

• «Краснодар» заплатил 8 млн евро «Атлетико Минейро» за Хуниора Алонсо. Контракт заключен до 2025 года.

«Краснодар» и «Атлетико Минейро» @Atletico согласовали трансфер Хуниора Алонсо @junior_alonso4Личный контракт с парагвайским защитником будет подписан по итогам медобследования. Подробности https://t.co/drnaHCnJPY — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 7, 2022

• «Краснодар» укрепился не только защитником, но и нападающим Эриком Ботхеймом. «Буде-Глимт» получил за него 5 млн евро.

• В это трансферное окно клуб сменил Павел Мамаев. Его контракт с «Ростовом» закончился, и он перешел в «Химки».

• Еще один трансфер «Спартака» – Леон Классен, футболист молодежной сборной России. Последним клубом Классена был «Тироль».

• «Динамо» расторгло контракт с Сильвестром Игбуном. За 53 матча в клубе он забил 4 гола.

• «Рубин» укрепился Александром Ломовицким из «Спартака». И заплатил за это 1,5 млн евро.

• «Спартак» заплатил 3 млн евро за Даниила Хлусевича из «Арсенала». После перехода Хлусевич сказал:

«Я попросил агента не говорить об интересе клубов, пока переговоры не перейдут в серьезную стадию. Чтобы не отвлекало. С момента, когда узнал об интересе «Спартака», до подписания контракта все прошло быстро. Сказал «да», не колеблясь. Уверен в себе, буду бороться за стартовый состав».

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