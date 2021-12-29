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    Главные трансферы России зимой-2021/2022


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    Сегодня, 19:12
    Пока что «Спартак» – самый активный клуб.

    Трансферное окно во многих странах Европы уже открылось – уже даже случились несколько ярких переходов. В России рынок официально не стартовал. Но клубы РПЛ уже организовали несколько крепких трансферов.

    Внимание: этот пост обновляется.

    До 8 января:

    Шамар Николсон, 24-летний нападающий «Шарлеруа» ушел в «Спартак».

    Эммануэль Маммана расторг контракт с «Зенитом». Последние два сезона он отыграл в аренде в «Сочи».

    • «Краснодар» заплатил 8 млн евро «Атлетико Минейро» за Хуниора Алонсо. Контракт заключен до 2025 года.

    • «Краснодар» укрепился не только защитником, но и нападающим Эриком Ботхеймом. «Буде-Глимт» получил за него 5 млн евро.

    • В это трансферное окно клуб сменил Павел Мамаев. Его контракт с «Ростовом» закончился, и он перешел в «Химки».

    • Еще один трансфер «Спартака» – Леон Классен, футболист молодежной сборной России. Последним клубом Классена был «Тироль».

    • «Динамо» расторгло контракт с Сильвестром Игбуном. За 53 матча в клубе он забил 4 гола.

    • «Рубин» укрепился Александром Ломовицким из «Спартака». И заплатил за это 1,5 млн евро.

    • «Спартак» заплатил 3 млн евро за Даниила Хлусевича из «Арсенала». После перехода Хлусевич сказал:

    «Я попросил агента не говорить об интересе клубов, пока переговоры не перейдут в серьезную стадию. Чтобы не отвлекало. С момента, когда узнал об интересе «Спартака», до подписания контракта все прошло быстро. Сказал «да», не колеблясь. Уверен в себе, буду бороться за стартовый состав».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт «Спартака»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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      Рейтинг: +796

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 16 минут назад

      Спартак один неликвид выкинул, другой не лучше, а скорее всего ещё и хуже купил. Стыдоба какая. Гыгыгы

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      Рейтинг: +6531

      nik55 > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 5 минут назад

      ты у врача давно был----похоже тебе нужно голову проверить

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