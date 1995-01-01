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    Кажется, «Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он несколько дней игнорировал звонки руководства. В России он почти никогда не уходил без скандала


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    Сегодня, 18:35
    Разбираемся в странной ситуации.

    «Краснодар» уволил Виктора Гончаренко. Он проработал в клубе всего 264 дня. Прошлый сезон клуб закончил при нем на 10-м месте. Сейчас остановился перед перерывом на 5-й строчке в трех очках от третьей позиции.

    «Краснодар» уволил Гончаренко жестко, быстро и неожиданно. Вместе с ним клуб покинули его помощники – Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

    Что вообще там происходит?

    Точной информации нет, нормальных объяснений ни дала ни одна из сторон. Есть лишь инсайды, но они точно бьют в одни и те же причины увольнения Гончаренко.

    Первая – Сергею Галицкому не очень нравился стиль «Краснодара» при Гончаренко. Галицкий часто подчеркивал, что для него приоритетом остается исключительно атакующий футбол. Гончаренко не отвечал требованиям в этом плане. Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

    Вторая – конфликт Гончаренко с руководством «Краснодара» (пишут тот же Карпов, журналист Sport24 Павел Городницкий и «Чемпионат»). По данным источников, Гончаренко не устраивала трансферная политика клуба – его просто заранее не оповещали о трансферах. Плюс существенной проблемой стало увольнение из «Краснодара» двух помощников Гончаренко – Руслана Зубика и аналитика Андреа Бьянки.

    С Зубиком Гончаренко знаком еще по работе в БАТЭ. Бьянки же оказался в «Краснодаре» при Мураде Мусаеве. После увольнения он подписал контракт со «Спартаком», где на аналогичной должности будет помогать Паоло Ваноли.

    Гончаренко не оценил шаг боссов, связанный с расставанием с Зубиком, и обиделся на них. «Чемпионат» говорит, что он несколько дней не отвечал на звонки руководителей из-за увольнения Зубика. Это и стало ключевой причиной для увольнения Гончаренко.

    Сейчас «Краснодар» занимается поиском нового главного тренера. В шорт-лист клуба входят Марко Николич и Шота Арвеладзе, который год сидит без работы после ухода из «Пахтакора». Есть и альтернативный вариант – до лета в команду может прийти либо Олег Кононов, либо Мусаев. А после завершения сезона-2021/22 клуб полноценно займется поисками нового главного тренера.

    Гончаренко часто уходит из клубов со странным фоном

    Возьмем этап тренерской карьеры Гончаренко в России.

    «Краснодар». Все понятно.

    ЦСКА. Полностью ситуацию с увольнением из ЦСКА мы описывали в материале нашего партнерского сайта «Гол» (прочитать его можно здесь). Если кратко, то в прошлом сезоне ЦСКА разваливался. Вместе с этим психовал и Гончаренко. Летом-2020 он уехал в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» (0:4). Зимой из клуба ушли Виктор Онопко и Сергей Овчинников – это тоже отразилось на самочувствии Гончаренко в ЦСКА.

    Плюс Гончаренко готовил команду всю зимнюю паузу прошлого сезона. А потом ЦСКА внезапно снял его и назначил Ивицу Олича.

    «Уфа». Здесь он ушел на повышение в ЦСКА.

    «Урал». Отработал с клубом шесть матчей, а потом ушел. Медиа писали про скандал на фоне матча «Урала» и «Терека» и разногласия между президентом «Урала» Григорием Ивановым и Гончаренко.

    Еще до объявления «Урала» о разрыве контракта с Гончаренко тот улетел в Минск.

    «Кубань». Тоже скандал. Боссы клуба в качестве причины ухода Гончаренко назвали «мягкий характер». Футболисты команды поддержали Гончаренко поддержали его, а тот высказался жестко:

    «За год работы получил огромный позитивный опыт. Эту команду в Краснодаре любят безумно. И неверно ассоциировать город, клуб, болельщиков, которые тебя поддерживали, поддерживают и будут поддерживать, с парой людей, оказавшихся дерьмом».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт «Краснодара»
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