Почему Гончаренко – идеальный тренер для «Краснодара»

Уже имеет опыт работы с молодыми игроками.

«Краснодар» назначил Виктора Гончаренко на роль главного тренера. Смену для ушедшего Мусаева клуб нашел за пару дней. Такой расклад читался: инсайды о возможном назначении Гончаренко мелькали еще до официального ухода Мусаева. Другими кандидатами были Юрий Семин и белорус Алексей Шпилевский.

Гончаренко не зря шел в этом списке под первым номером. В его назначении есть ключевая деталь – опыт работы в новом ЦСКА. Новый – это тот, который образовался после резкой смены поколений. Игорь Акинфеев ласково назвал его пионеротрядом, когда прощался с Гончаренко в инстаграме. С этим ЦСКА Гончаренко не просел по результатам и даже взял Суперкубок.

На что надо обратить внимание в рабочей связке Гончаренко и «Краснодара»:

1) Он попадает в похожие условия по смене состава. Галицкий постепенно оправдывает вливания в академию и осуществляет мечту – все больше воспитанников дебютируют в старте. Летом из «Краснодара» уйдут несколько иностранных лидеров (Берг уже официально). Состав поменяется, молодых станет только больше.

2) «Краснодар» упал во вторую половину таблицы РПЛ. Почти точно клуб в следующем сезоне не сыграет в еврокубках. Все клубы при Гончаренко прогрессировали и поднимались в таблице. Даже его увольнение из «Кубани» происходило в момент, когда клуб был пятым в таблице – на самом высоком месте в истории.

3) Ключевое о «Кубани»: Гончаренко уже знаком с городом. Он ушел из этого проекта не по своей вине. Рассказывал, что боссам не нравилось его спокойное поведение в разговорах с составом. Тогда и выдумалась формальная причина для увольнения. Гончаренко не боролся и ее принял, а теперь может заново доказать правильность подхода.

4) В истории «Краснодара» еще не было статусных тренеров такого уровня. По достижениям Гончаренко сравним только с Муслиным. Но даже Муслин выигрывал чемпионаты разных стран только в начале 2000-х. Гончаренко показывал результат в еврокубках и обыгрывал европейские топ-клубы. Но главное – он уже много лет отработал в РПЛ.

Еще важное – реальное отношение Гончаренко к молодым игрокам. В ЦСКА при нем прогрессировали Кучаев, Головин, Чалов, Тикнизян, Марадишвили и другие таланты. Он всегда ставил их наравне с многомиллионными легионерами. Исключение – позиция Чалова после перехода Рондона. Его Гончаренко почему-то больше не воспринимал игроком старта.

В 2017-м Гончаренко объяснял в «СЭ»: «В ставке на молодежь не вижу ничего плохого. Мы очень много работали с этими ребятами дополнительно, причем над разными аспектами. Практически всегда после тренировок наша юная «банда» оставалась, чтобы еще позаниматься и прибавить – где-то в завершении, где-то в тактике, где-то в технике. Причем они пахали с большим рвением».

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в 29 туре этого сезона РПЛ.