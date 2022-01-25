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    Семак: «С «Бетисом» будут играть те, кто лучше готов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о составе на матчи с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

    «Мы посмотрим, кто в каком состоянии. У нас есть две недели подготовки – это сложно, но мы будем смотреть, кто как готов.

    Конечно, сложно говорить о каком-то оптимальным составе на сегодняшний день, поэтому будем выбирать из тех игроков, которые будут лучше готовы, будут иметь хороший игровой ритм, тонус и хорошую проведенную тренировочную работу», – сказал Семак.

    • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
    • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      wiss 1 час назад

      Если делаете стaвки pro100bets.ru

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      Рейтинг: +305

      КУКУШКА 3 часа назад

      Ох Бетис поимеет нашего липового чямпиона во все дырки!!!!!

      1
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      Рейтинг: +15011

      Persona_non_Grata > КУКУШКА 2 часа назад

      Не сцы - Дзюбу в защиту тренируют , он там их всех отутюжит )))

      1
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      Рейтинг: +4206

      neim > Persona_non_Grata 4 минуты назад

      Ага, если догонит ! )))

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      Рейтинг: +99

      Азбука 3 часа назад

      Пока играют те, кто есть в наличии.

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      Рейтинг: +2618

      Enter2006 4 часа назад

      А до этого играли кто хуже чтоль? ))

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      Рейтинг: +12437

      Barmaleushka > Enter2006 3 часа назад

      До этого с Бетисом не играли , древесина .

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      Рейтинг: +2618

      Enter2006 > Barmaleushka 3 часа назад

      А я написал что это относится конкретно к матчу с Бетисом? Т.е. с Бетисом: "кто лучше готов", а остальные тогда как играли? Мозг включи.

      2
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      Рейтинг: +12437

      Barmaleushka > Enter2006 2 часа назад

      Те , кто на 17.02. будет в лучшей форме и выйдет на поле ( даже лидеры команды , если будут на "спаде" могут остаться на скамейке).
      Будешь что-нибудь включать для понимания этого ?

      0
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      Рейтинг: +2618

      Enter2006 > Barmaleushka 2 часа назад

      Ну ты мозг включил? Зачем он такое написал. Т.е. без этой новости он бы действовал по другому? Ты реально не догоняешь бреда этого заявления и что за этими словами стоит? ) "выпускал по блату, а теперь выпушу кто лучше готов" )) или что? Неужели это само по себе не очевидно что нужно выпускать кто лучше готов в ЛЮБОМ матче?? Пусть напишет новую новость тогда: "когда я хочу поссать, и иду в туалет, ну... теперь я буду сначала открывать крышку унитаза а потом ссать!" ))

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      Рейтинг: +12437

      Barmaleushka > Enter2006 2 часа назад

      Ну одного "футболиста" точно по блату в команде держат . И такие моменты вполне реальны и в других командах .

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      Рейтинг: +2618

      Enter2006 > Barmaleushka 2 часа назад

      А я писал что нереальны в других командах? Абсолютно реальны! И в Зените (миллер) и в Спартаке (федун) и в Локо (немцы) и т.д. Я нейтрален и не фанат ни одного клуба РФС, весь РФС погряз в дерьме, увы (( Везде распилы, огромные деньги, всякие бункерные и песковы лезут в спорт, а хочется увидеть нормальный футбол а не это всё, из футбола сделали "отмывочную баблобазу" (( Ну зарядите тогда ярд денег $ в ФК Химки, в аутсайдера, они тогда через год будут в ЛЧ выступать. Я не про зависть, а про то что спорт какой-то уже неспортивный стал, нет реальной спортивной состязательности в РПЛ, у кого больше бабла тот и решает... и самое страшное, при всех этих тоннах денег в еврокубках как-то не особо выступают наши команды..

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      Рейтинг: +15011

      Persona_non_Grata > Enter2006 2 часа назад

      Не обижай его , видишь - человек одноглазый , одноногий , без половины зубов , видимо и мозгам изрядно досталось , ну если вообще что-то осталось )))

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      Рейтинг: +12437

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Я то может без зубов , а ваша кодла без стыда и без совести .

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      Рейтинг: +15011

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 59 минут назад

      Не вам про стыд то говорить (((

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      Рейтинг: +12437

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 45 минут назад

      Могу ещё раз повторить :Озобоченная , озлобленная быдлота с манией величия , без стыда и совести .

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      Рейтинг: +15011

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 26 минут назад

      Самокритично ...

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      Рейтинг: +441

      Узб@гоеный 4 часа назад

      Железная логика. Гыгыгы

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