Семак: «С «Бетисом» будут играть те, кто лучше готов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о составе на матчи с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

«Мы посмотрим, кто в каком состоянии. У нас есть две недели подготовки – это сложно, но мы будем смотреть, кто как готов.

Конечно, сложно говорить о каком-то оптимальным составе на сегодняшний день, поэтому будем выбирать из тех игроков, которые будут лучше готовы, будут иметь хороший игровой ритм, тонус и хорошую проведенную тренировочную работу», – сказал Семак.

«Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.

Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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