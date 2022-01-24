Тайсон: «Мне грустно, что Юри Алберто может уйти из «Интернасьонала»

Нападающий «Интернасьонала» Тайсон косвенно подтвердил скорый переход партнера по команде Юри Алберто в «Зенит».

«Я разговаривал с ним. Попросил Юри сосредоточиться на команде. У него очень светлая голова, поэтому он получил предложения от других клубов.

Я рад за него, но мне грустно, что такой игрок может уйти. Я хотел бы, чтобы он остался рядом со мной», – сказал Тайсон.

Сообщалось, что 20-летний бразилец может стать игроком «Зенита» в начале февраля.

В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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