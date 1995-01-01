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    Агент Самошникова: «Летом у Ильи было предложение от клуба, который сейчас в первой пятерке Лиги 1»

    Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ и французской команды.

    – Самошников остается зимой в «Рубине»?

    – Конечно, у него же контракт. У вас есть другая информация?

    – Нет, но вы мне говорили, что летом им интересовался клуб из Франции. Как сейчас обстоит ситуация?

    – Летом у нас было предложение из Франции, да. Спортивный директор «Рубина» в одном из интервью комментировал это тоже. У него это предложение было на руках. Спортивный директор сказал, что это команда из нижней части таблицы французского чемпионата.

    Сейчас этот клуб, кстати, находится в первой пятерке Лиги 1. Были какие-то предпосылки, но у Ильи есть команда и контракт. Клуб и должен решать вопрос насчет продажи или перехода футболиста.

    – Были ли запросы от клубов РПЛ в это трансферное окно?

    – Да, конечно. Илья – игрок сборной России. Он показывал до травмы хороший результат. Думаю, спрос есть не только на Илью. И позиция левого защитника востребована в России.

    – Правильно ли я понимаю, что клубом из Франции был «Страсбур»?

    – Ну, я вам ничего говорить не буду. Я же сказал, что из пятерки, зачем вам гадать? Лучше спросить у руководства.

    • «Страсбур» идет на 4-м месте в Лиге 1.
    • Самошников в 13 матчах сезона РПЛ забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:06
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1851

      serglider 49 минут назад

      Понты, понты - как много в этом слове! Если им интересовался клуб из лиги один, какого ражна он еще месит огород в Рубине? Наверное по тому, что ни один клуб из Лиги один, не догадывается, что есть такой игрок в России, как Самошников)))

      0
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      Рейтинг: +15790

      Garrincha58 2 часа назад

      клуб Ницца?

      0
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      Рейтинг: +11571

      Fusballer 3 часа назад

      Из Бетиса, вестимо.

      0
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      Рейтинг: +1401

      22 raza chemp > Fusballer 1 час назад

      Ага бетис из лиги1

      0
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      Рейтинг: +13288

      Skull_Boy 3 часа назад

      А остался месить гавно в Рубине, да да старая песня слышали уже такие и не раз

      3
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      Рейтинг: +7050

      серега кашин 3 часа назад

      Агентура набивает цену

      0
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      Рейтинг: +13219

      Cleaner 4 часа назад

      Дворником приглашали в "клуб, который сейчас находится в первой пятерке Лиги 1"?..)))

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      Рейтинг: +806

      Vitaga > Cleaner 4 часа назад

      какой же ты гнилой тип клинер. Самошников до травмы лучший в стране по позиции. а тебе надо обязательно грязью полить. гнида блин

      2
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      Рейтинг: +812

      mama1991 > Vitaga 2 часа назад

      братан, все эти самошниковы никому не нужны.... какой стране? де трилиардер сенька 19 летним пацанам из брюге нюхал? из академии ребята....

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