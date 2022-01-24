Агент Самошникова: «Летом у Ильи было предложение от клуба, который сейчас в первой пятерке Лиги 1»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ и французской команды.

– Самошников остается зимой в «Рубине»?

– Конечно, у него же контракт. У вас есть другая информация?

– Нет, но вы мне говорили, что летом им интересовался клуб из Франции. Как сейчас обстоит ситуация?

– Летом у нас было предложение из Франции, да. Спортивный директор «Рубина» в одном из интервью комментировал это тоже. У него это предложение было на руках. Спортивный директор сказал, что это команда из нижней части таблицы французского чемпионата.

Сейчас этот клуб, кстати, находится в первой пятерке Лиги 1. Были какие-то предпосылки, но у Ильи есть команда и контракт. Клуб и должен решать вопрос насчет продажи или перехода футболиста.

– Были ли запросы от клубов РПЛ в это трансферное окно?

– Да, конечно. Илья – игрок сборной России. Он показывал до травмы хороший результат. Думаю, спрос есть не только на Илью. И позиция левого защитника востребована в России.

– Правильно ли я понимаю, что клубом из Франции был «Страсбур»?

– Ну, я вам ничего говорить не буду. Я же сказал, что из пятерки, зачем вам гадать? Лучше спросить у руководства.

«Страсбур» идет на 4-м месте в Лиге 1.

Самошников в 13 матчах сезона РПЛ забил 1 гол.

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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