Агент Самошникова: «Летом у Ильи было предложение от клуба, который сейчас в первой пятерке Лиги 1»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ и французской команды.
– Самошников остается зимой в «Рубине»?
– Конечно, у него же контракт. У вас есть другая информация?
– Нет, но вы мне говорили, что летом им интересовался клуб из Франции. Как сейчас обстоит ситуация?
– Летом у нас было предложение из Франции, да. Спортивный директор «Рубина» в одном из интервью комментировал это тоже. У него это предложение было на руках. Спортивный директор сказал, что это команда из нижней части таблицы французского чемпионата.
Сейчас этот клуб, кстати, находится в первой пятерке Лиги 1. Были какие-то предпосылки, но у Ильи есть команда и контракт. Клуб и должен решать вопрос насчет продажи или перехода футболиста.
– Были ли запросы от клубов РПЛ в это трансферное окно?
– Да, конечно. Илья – игрок сборной России. Он показывал до травмы хороший результат. Думаю, спрос есть не только на Илью. И позиция левого защитника востребована в России.
– Правильно ли я понимаю, что клубом из Франции был «Страсбур»?
– Ну, я вам ничего говорить не буду. Я же сказал, что из пятерки, зачем вам гадать? Лучше спросить у руководства.
- «Страсбур» идет на 4-м месте в Лиге 1.
- Самошников в 13 матчах сезона РПЛ забил 1 гол.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
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