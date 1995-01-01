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    Карпин – об отсутствии тренера у сборной Польши: «Хотелось бы определенности. Вообще непонятно, под кого готовиться»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что сборную Польши после ухода Паулу Соузы 29 декабря так никто и не возглавил.

    – Вас интересует, что происходит в сборной Польши, где пока не определились с главным тренером?

    – Интересует. Даже нам хотелось бы определенности: кто будет, к чему нам готовиться.

    Потому что всe, к чему мы готовились до этого, это одно. А теперь вообще непонятно, под кого готовиться: какой тренер, как будет играть команда, по какой схеме. Ничего непонятно.

    • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
    • Команды встретятся 24 марта в Москве.
    • В случае победы россияне в финале примут Швецию или Чехию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15747

      Garrincha58 3 часа назад

      под кого готовиться??? чё тут не понятного то а Карпин.... готовься под Левандовского, чтобы не отхватить от него хет-трик

      1
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      Рейтинг: +93215

      zigbert > Garrincha58 2 часа назад

      Это верно. Прикрыть Левандовски и пол дела будет сделано.

      1
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      Рейтинг: +725

      jek718875 4 часа назад

      В сборной РОССИИ есть тренер, но если посмотреть игру,то как будто играют без тренера(кто в лес,кто по дрова)

      0
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      Рейтинг: +15378

      paracetamol 4 часа назад

      Соломку начал стелить физрук.

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      Рейтинг: +57030

      portero 6 часов назад

      А что в зависимости от тренера Польши, у нас могут появиться новые игроки в команде??? Или тактика другая будет....

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      Рейтинг: +5633

      Semenycch 6 часов назад

      Что не слово от этого придурка, то бред собачий! Перед собаками извиняюсь! В сборной Польши сложившийся коллектив и сейчас на 90% можно предсказать состав сборной Польши на матч в России. Идиот, от этого состава и отталкивайся при подготовке к матчу!

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