Карпин – об отсутствии тренера у сборной Польши: «Хотелось бы определенности. Вообще непонятно, под кого готовиться»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что сборную Польши после ухода Паулу Соузы 29 декабря так никто и не возглавил.
– Вас интересует, что происходит в сборной Польши, где пока не определились с главным тренером?
– Интересует. Даже нам хотелось бы определенности: кто будет, к чему нам готовиться.
Потому что всe, к чему мы готовились до этого, это одно. А теперь вообще непонятно, под кого готовиться: какой тренер, как будет играть команда, по какой схеме. Ничего непонятно.
- Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
- Команды встретятся 24 марта в Москве.
- В случае победы россияне в финале примут Швецию или Чехию.
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Источник: «Матч ТВ»