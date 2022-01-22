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  • Карпин – об отсутствии тренера у сборной Польши: «Хотелось бы определенности. Вообще непонятно, под кого готовиться»

Карпин – об отсутствии тренера у сборной Польши: «Хотелось бы определенности. Вообще непонятно, под кого готовиться»

22 января 2022, 14:38
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что сборную Польши после ухода Паулу Соузы 29 декабря так никто и не возглавил.

– Вас интересует, что происходит в сборной Польши, где пока не определились с главным тренером?

– Интересует. Даже нам хотелось бы определенности: кто будет, к чему нам готовиться.

Потому что всe, к чему мы готовились до этого, это одно. А теперь вообще непонятно, под кого готовиться: какой тренер, как будет играть команда, по какой схеме. Ничего непонятно.

  • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
  • Команды встретятся 24 марта в Москве.
  • В случае победы россияне в финале примут Швецию или Чехию.

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Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Польша Карпин Валерий
Комментарии (5)
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portero
1642853674
А что в зависимости от тренера Польши, у нас могут появиться новые игроки в команде??? Или тактика другая будет....
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paracetamol
1642859175
Соломку начал стелить физрук.
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jek718875
1642860401
В сборной РОССИИ есть тренер, но если посмотреть игру,то как будто играют без тренера(кто в лес,кто по дрова)
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Garrincha58
1642864786
под кого готовиться??? чё тут не понятного то а Карпин.... готовься под Левандовского, чтобы не отхватить от него хет-трик
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