Газизов: «Мне нравилось работать в «Спартаке». Очень серьезный клуб с серьезными людьми кругом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о контракте Александра Кокорина со «Спартаком» и о впечатлениях от работы в московском клубе.

– Всплыла информация о том, что Александр Кокорин дополнительные бонусы мог получать за то, что не нарушал режим.

– Мы же, естественно, понимаем, что делается. Набрасывается история о том, что я сам для себя что-то купил. Бред собачий. Начинаешь объяснять людям. Все понимают. Людям кидают и всe. А разницы нет, они зарабатывают.

То же самое, что касается Саши Кокорина. Как контракт создан? То есть условно ты делаешь основную заработную плату и потом пишешь премию. 100-процентную, которая выплачивается футболистам. А какая из них в каком промежутке там... Кто-то делает, например, 20% – зарплата, а 80% – премия, кто-то 30 на 70. Кто-то 10 делает.

Это осуществляется для того, что если футболист не делает свою работу, то наказать ты его можешь только чем? На зарплату у тебя действий никаких нету. То есть ты наказываешь на премию.

Все контракты, которые есть у этой команды, про которую мы говорим, сделаны так. И в «Уфе» то же самое сделано.

Всe время говорят: «Кокорин, Урунов»... За пять месяцев, что я работал, Кокорин и Урунов. Кокорина за 4,5 миллиона продали. То есть дали ему подъемные в три миллиона. Полтора миллиона в плюсе. Недовольны.

Урунова хотели люди другие купить. Никто не отдавал. Недовольны. Про Мозеса никто ничего не говорит. Человек, который вывел в Лигу чемпионов, тоже при мне, кстати, пришел. И летал я за ним, и на первом месте мы шли при мне.

Я не скажу, что это мое было достижение. Но я в это время был. И мне нравилось работать в «Спартаке». Очень серьезный клуб, очень серьезные люди кругом.

Самые лучшие болельщики вокруг: есть и сумасшедшие болельщики, а есть и классные люди.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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