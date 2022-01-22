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  • Газизов: «Мне нравилось работать в «Спартаке». Очень серьезный клуб с серьезными людьми кругом»

Газизов: «Мне нравилось работать в «Спартаке». Очень серьезный клуб с серьезными людьми кругом»

22 января 2022, 12:23
7

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о контракте Александра Кокорина со «Спартаком» и о впечатлениях от работы в московском клубе.

– Всплыла информация о том, что Александр Кокорин дополнительные бонусы мог получать за то, что не нарушал режим.

– Мы же, естественно, понимаем, что делается. Набрасывается история о том, что я сам для себя что-то купил. Бред собачий. Начинаешь объяснять людям. Все понимают. Людям кидают и всe. А разницы нет, они зарабатывают.

То же самое, что касается Саши Кокорина. Как контракт создан? То есть условно ты делаешь основную заработную плату и потом пишешь премию. 100-процентную, которая выплачивается футболистам. А какая из них в каком промежутке там... Кто-то делает, например, 20% – зарплата, а 80% – премия, кто-то 30 на 70. Кто-то 10 делает.

Это осуществляется для того, что если футболист не делает свою работу, то наказать ты его можешь только чем? На зарплату у тебя действий никаких нету. То есть ты наказываешь на премию.

Все контракты, которые есть у этой команды, про которую мы говорим, сделаны так. И в «Уфе» то же самое сделано.

Всe время говорят: «Кокорин, Урунов»... За пять месяцев, что я работал, Кокорин и Урунов. Кокорина за 4,5 миллиона продали. То есть дали ему подъемные в три миллиона. Полтора миллиона в плюсе. Недовольны.

Урунова хотели люди другие купить. Никто не отдавал. Недовольны. Про Мозеса никто ничего не говорит. Человек, который вывел в Лигу чемпионов, тоже при мне, кстати, пришел. И летал я за ним, и на первом месте мы шли при мне.

Я не скажу, что это мое было достижение. Но я в это время был. И мне нравилось работать в «Спартаке». Очень серьезный клуб, очень серьезные люди кругом.

Самые лучшие болельщики вокруг: есть и сумасшедшие болельщики, а есть и классные люди.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Кокорин Александр Урунов Остон Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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alefreddy
1642844290
То СМ плохой то верните обратно буду бесплатно работать за еду
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NewLife
1642844309
Балабол, каким был, таким остался.
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DOCTOR PENALTY
1642846725
Не хочется закидывать Газизова тухлыми яйцами, всё-таки мужик он не глупый и работать умеет. Не его вина, что у Федуна одни проколы и бардак, все вокруг виноваты. Если Газизов воровал, почему служба безопасности молчала?
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zigbert
1642850717
В Спартаке заработал неплохо но никак не может угомониться, подав очередной иск в суд. Теперь видимо конца не будет от его всевозможных заявлений.
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Vitaga
1645527526
смешно) серьезные люди..... ппц..... что за бред. у серьезных по настоящему - и результат серьезный. а пока в Спартаке любители. фанаты клуба но не специалисты.
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