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    Газизов: «Мне нравилось работать в «Спартаке». Очень серьезный клуб с серьезными людьми кругом»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о контракте Александра Кокорина со «Спартаком» и о впечатлениях от работы в московском клубе.

    – Всплыла информация о том, что Александр Кокорин дополнительные бонусы мог получать за то, что не нарушал режим.

    – Мы же, естественно, понимаем, что делается. Набрасывается история о том, что я сам для себя что-то купил. Бред собачий. Начинаешь объяснять людям. Все понимают. Людям кидают и всe. А разницы нет, они зарабатывают.

    То же самое, что касается Саши Кокорина. Как контракт создан? То есть условно ты делаешь основную заработную плату и потом пишешь премию. 100-процентную, которая выплачивается футболистам. А какая из них в каком промежутке там... Кто-то делает, например, 20% – зарплата, а 80% – премия, кто-то 30 на 70. Кто-то 10 делает.

    Это осуществляется для того, что если футболист не делает свою работу, то наказать ты его можешь только чем? На зарплату у тебя действий никаких нету. То есть ты наказываешь на премию.

    Все контракты, которые есть у этой команды, про которую мы говорим, сделаны так. И в «Уфе» то же самое сделано.

    Всe время говорят: «Кокорин, Урунов»... За пять месяцев, что я работал, Кокорин и Урунов. Кокорина за 4,5 миллиона продали. То есть дали ему подъемные в три миллиона. Полтора миллиона в плюсе. Недовольны.

    Урунова хотели люди другие купить. Никто не отдавал. Недовольны. Про Мозеса никто ничего не говорит. Человек, который вывел в Лигу чемпионов, тоже при мне, кстати, пришел. И летал я за ним, и на первом месте мы шли при мне.

    Я не скажу, что это мое было достижение. Но я в это время был. И мне нравилось работать в «Спартаке». Очень серьезный клуб, очень серьезные люди кругом.

    Самые лучшие болельщики вокруг: есть и сумасшедшие болельщики, а есть и классные люди.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +93215

      zigbert 7 часов назад

      В Спартаке заработал неплохо но никак не может угомониться, подав очередной иск в суд. Теперь видимо конца не будет от его всевозможных заявлений.

      2
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      Рейтинг: +20239

      JTherry > zigbert 1 час назад

      Газик по походам в ГУМ соскучился, на пару с Урун-цумом ходили, чтобы в Москве не заблудиться... Газик увидел красивую жизнь в Москве с походами в рестораны и клубы... по интервью видно - оправдывается за позорные трансферы Коко и Урунова в предчувствии судебных разборок...

      0
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      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Не хочется закидывать Газизова тухлыми яйцами, всё-таки мужик он не глупый и работать умеет. Не его вина, что у Федуна одни проколы и бардак, все вокруг виноваты. Если Газизов воровал, почему служба безопасности молчала?

      2
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      Рейтинг: +645

      alefreddy > DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      А Попов тоже приворовывал не хотят огласки

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      Рейтинг: +5633

      Semenycch 8 часов назад

      Расскажи поподробнее о недалеком хозяине клуба и его сумасбродной жене!

      1
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      Рейтинг: +2353

      Радио1000шумеров 8 часов назад

      Газизов: «Мне нравилось работать в «Спартаке». Очень несерьезный клуб с серьезными деньгами, можно хорошо поживиться»

      2
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      Рейтинг: +12517

      NewLife 8 часов назад

      Балабол, каким был, таким остался.

      3
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      Рейтинг: +645

      alefreddy 8 часов назад

      То СМ плохой то верните обратно буду бесплатно работать за еду

      0
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      Рейтинг: +4041

      Бомбардиръ 9 часов назад

      Уже сравнил Уфу с Москвой, что теперь тянет его обратно к "серьёзным" хрюшкам)

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