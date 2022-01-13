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  • «Спартак» платил Кокорину 22 миллиона рублей в месяц за то, что он не пил перед играми и не пропускал тренировки (Baza)

«Спартак» платил Кокорину 22 миллиона рублей в месяц за то, что он не пил перед играми и не пропускал тренировки (Baza)

13 января 2022, 17:48
20

Стали известны подробности бонусной части контракта нападающего Александра Кокорина со «Спартаком», за который он выступал с августа по декабрь 2020 года.

По информации Baza, 30-летний форвард каждый месяц получал премию в размере 258 тысяч евро (около 22 миллионов рублей) за то, не нарушал правила распорядка: не пил перед играми, не пропускал матчи и тренировки, не договаривался с другими клубами.

При переходе в «Спартак» футболист получил подписной бонус в размере 4 миллионов евро. Кокорин мог получить еще 690 тысяч евро, если бы набрал 15 очков по системе «гол+пас» за сезон.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» заплатила за Кокорина 3,5 миллиона евро.
  • За год он ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
  • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

Экс-тренер «Фиорентины»: «Кокорин говорил, что у него постоянные травмы. Он лежал на диване и мало появлялся на тренировках»

Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (20)
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nik55
1642086685
гнилой источник
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ЖивиФутболом
1642087596
22 ЛЯМА ЗА ТО, ЧТО БЫ НЕ БУХАТЬ................
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portero
1642088399
Писец игруля, зачем такой кусок говна....
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Мася_1989
1642088508
Я бы за 22 миллиона вообще бы пить бросил!
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ВасяК
1642090451
Вам утку кинули,а вы и рады!!!
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Fusballer
1642091437
22 ляма в месяц бездельнику. Спасибо лимиту!
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Cromathaar
1642092717
Зачем ему эти 690 тысяч за 15 очков, если просто посещая тренировки и не старясь можно было иметь 258к в месяц?
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NewLife
1642095134
Переборщила база с выдумкой, Федун хоть и плохой управленец, но не лох.
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хряк СМ
1642095951
Глупость какая, если реально такой контракт, то юротдел накуй разогнать.
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Mariner
1642121753
Тяжело Кокоше пришлось... Я бы такого не выдержал )))
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