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    «Спартак» платил Кокорину 22 миллиона рублей в месяц за то, что он не пил перед играми и не пропускал тренировки (Baza)

    Стали известны подробности бонусной части контракта нападающего Александра Кокорина со «Спартаком», за который он выступал с августа по декабрь 2020 года.

    По информации Baza, 30-летний форвард каждый месяц получал премию в размере 258 тысяч евро (около 22 миллионов рублей) за то, не нарушал правила распорядка: не пил перед играми, не пропускал матчи и тренировки, не договаривался с другими клубами.

    При переходе в «Спартак» футболист получил подписной бонус в размере 4 миллионов евро. Кокорин мог получить еще 690 тысяч евро, если бы набрал 15 очков по системе «гол+пас» за сезон.

    • В январе 2021 года «Фиорентина» заплатила за Кокорина 3,5 миллиона евро.
    • За год он ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    Экс-тренер «Фиорентины»: «Кокорин говорил, что у него постоянные травмы. Он лежал на диване и мало появлялся на тренировках»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Baza

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1412

      Frankfurt Am Main 11 минут назад

      Что за бред, кто будет платить 22 за такое

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6542

      nik55 13 минут назад

      гнилой источник

      0
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      Рейтинг: +2315

      Радио1000шумеров 20 минут назад

      Бонус за то что не пьет??? А штрафовать за нарушение режима в голову спартаковского руководства мысль не пришла?

      1
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      Рейтинг: +4248

      FENIX-SL 24 минуты назад

      можно конечно как угодно к нему относится
      но жить парень умеет знатно))

      2
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      Рейтинг: +116

      Стэнли 26 минут назад

      Жизнь удалась.

      0
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      Рейтинг: +98

      Дубина 26 минут назад

      Сто пудова газпром тв инфу закинул!
      Лучше бы написали сколько зянит платит рукаку,что бы тот в раздевалке до иранца ни приставал))))

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