«Спартак» платил Кокорину 22 миллиона рублей в месяц за то, что он не пил перед играми и не пропускал тренировки (Baza)

Стали известны подробности бонусной части контракта нападающего Александра Кокорина со «Спартаком», за который он выступал с августа по декабрь 2020 года.

По информации Baza, 30-летний форвард каждый месяц получал премию в размере 258 тысяч евро (около 22 миллионов рублей) за то, не нарушал правила распорядка: не пил перед играми, не пропускал матчи и тренировки, не договаривался с другими клубами.

При переходе в «Спартак» футболист получил подписной бонус в размере 4 миллионов евро. Кокорин мог получить еще 690 тысяч евро, если бы набрал 15 очков по системе «гол+пас» за сезон.

В январе 2021 года «Фиорентина» заплатила за Кокорина 3,5 миллиона евро.

За год он ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

Экс-тренер «Фиорентины»: «Кокорин говорил, что у него постоянные травмы. Он лежал на диване и мало появлялся на тренировках»