Экс-тренер «Фиорентины»: «Кокорин говорил, что у него постоянные травмы. Он лежал на диване и мало появлялся на тренировках»

Бывший тренер «Фиорентины» Ренато Бузо рассказал о совместной работе с форвардом Александром Кокориным. Она продолжалась три месяца.

«За этот период я почти не видел Кокорина на тренировках. Он всегда был травмирован, лежал на диване и мало появлялся на поле.

Кокорина было сложно понять. Он утверждал, что у него постоянные проблемы с мышцами. Он ничего не делал, чтобы помочь себе», – сказал Бузо.

Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.

Футболист может перейти в «Химки».

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

Юран: «Кокорин не заиграет в Европе. Ему лучше закончить карьеру»

Кокорин в Италии победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года»

Глушаков: «Ждем Кокорина в «Химках». Все проблемы в его голове»