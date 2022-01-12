Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Фиорентины»: «Кокорин говорил, что у него постоянные травмы. Он лежал на диване и мало появлялся на тренировках»

Экс-тренер «Фиорентины»: «Кокорин говорил, что у него постоянные травмы. Он лежал на диване и мало появлялся на тренировках»

12 января 2022, 22:27
12

Бывший тренер «Фиорентины» Ренато Бузо рассказал о совместной работе с форвардом Александром Кокориным. Она продолжалась три месяца.

«За этот период я почти не видел Кокорина на тренировках. Он всегда был травмирован, лежал на диване и мало появлялся на поле.

Кокорина было сложно понять. Он утверждал, что у него постоянные проблемы с мышцами. Он ничего не делал, чтобы помочь себе», – сказал Бузо.

  • Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
  • Футболист может перейти в «Химки».
  • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

Юран: «Кокорин не заиграет в Европе. Ему лучше закончить карьеру»

Кокорин в Италии победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года»

Глушаков: «Ждем Кокорина в «Химках». Все проблемы в его голове»

Источник: Labaro Viola
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1642017446
Какие нах 2 ляма евро?? Он закончил карьеру давно уже.
Ответить
Форвард 79
1642017537
Красава, развел итальяшек Типа отвалите от меня, я болен, и подайте мне вон ту пицу))) Да и не забудьте по контракту платить ВОВРЕМЯ!!!)))
Ответить
Hektor 84
1642020887
Кокошка понял как бабло рубить не выходя на поле! Главное дитя лимита рпл! Ваня Игнатьев следующий)
Ответить
inzek
1642028758
так он вроде и помогал себе)
Ответить
Дядя Серёжа
1642038310
Сказать что-то ему боятся, В Италии натуральная тяжёлая мебель...
Ответить
ЖивиФутболом
1642053524
да парень просто поехал на курорт с оплатой за это)))))))))) щас в химки по банькам пойдет, в италии ему фирменых табуретов наделали, с символикой кокофиал)
Ответить
mihail200606
1642053630
Ща с мамаевым химкинские кофейни пойдут разносить..
Ответить
Главные новости
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Все новости
Все новости
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
Вчера, 23:40
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
Вчера, 22:09
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
Вчера, 19:30
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
Вчера, 16:52
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
Вчера, 14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
Вчера, 13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
Вчера, 08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+