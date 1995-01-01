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    Экс-тренер «Фиорентины»: «Кокорин говорил, что у него постоянные травмы. Он лежал на диване и мало появлялся на тренировках»

    Бывший тренер «Фиорентины» Ренато Бузо рассказал о совместной работе с форвардом Александром Кокориным. Она продолжалась три месяца.

    «За этот период я почти не видел Кокорина на тренировках. Он всегда был травмирован, лежал на диване и мало появлялся на поле.

    Кокорина было сложно понять. Он утверждал, что у него постоянные проблемы с мышцами. Он ничего не делал, чтобы помочь себе», – сказал Бузо.

    • Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
    • Футболист может перейти в «Химки».
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: Labaro Viola

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +944

      Форвард 79 36 минут назад

      Красава, развел итальяшек
      Типа отвалите от меня, я болен, и подайте мне вон ту пицу)))
      Да и не забудьте по контракту платить ВОВРЕМЯ!!!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5266

      R_a_i_n 37 минут назад

      Какие нах 2 ляма евро?? Он закончил карьеру давно уже.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1675

      Олег1204 > R_a_i_n 30 минут назад

      Касарь его красная цена,чтоб забор покоасить

      0
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      Рейтинг: +12220

      Barmaleushka 56 минут назад

      Пролежни - это и есть его травмы .

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