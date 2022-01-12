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  • Глушаков: «Ждем Кокорина в «Химках». Все проблемы в его голове»

Глушаков: «Ждем Кокорина в «Химках». Все проблемы в его голове»

12 января 2022, 14:08
15

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

— Чуть раньше перешел Мамаев.

— Еще молодой. 33 или сколько ему.

— Как вам эта связка в центре поля?

— Кокорина еще ждем. Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам, и будем играть.

В любом случае это игроки, которые добились чего-то в российском футболе и не только. С таким громадным опытом должны помочь. Главное, чтобы здоровье было у ребят.

— Ты сейчас пошутил про Кокорина, такой вариант же есть.

— Так вы пишете. Я откуда знаю.

— Ему дали недавно «Золотую урну».

— Я так и не понял, про что это вообще. Даже не вникал.

— Худший игрок серии А.

— Не знаю, что это такое. Не обращаю на это внимание.

— Ты бы его хотел видеть в «Химках»?

— Безусловно.

— Ты думаешь, он еще в порядке?

– В порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить — и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда.

  • Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
  • В текущем сезоне он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

«Химки» отказались от подписания Кокорина из-за его зарплаты («РБ-Спорт»)

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис Кокорин Александр
Комментарии (15)
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Иван Петров 1986
1641986340
Вот вы с ним погуляете. Играть то не будете, но уж винчишка попъете.
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Блямба
1641986473
)) Прямо подмосковный ангионеврологический центр по реабилитации. Отделение геронтологии.
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Форвард 79
1641989430
Химки пристанище для ветеранов
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FanatSerj
1641989434
Сказал человек у которого все проблемы в его банях ))) Но было бы интересно за таким понаблюдать, недавно Ростов был приютом бывших уголовников, наркоманов и прочих дебоширов, теперь вот в Химках филиал открылся ))) Так как это Подмосковье, то "клиенты" думаю только будут рады))
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Vitaga
1641992786
как верно сказал Глушаков - все проблемы у кокорина в его голове... пустой и бестолковой
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rash1959
1641993458
Не забудьте табуретки в раздевалке к полу прикрутить.
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ЖивиФутболом
1641998259
да да, как залетите в баньку с коко, мамаем и тобой, как закажете шмюхандр, а потом в кафе табуретами депутатов гасить ахахах , каждый по хет-трику
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Play
1641999645
Откуда в пустой голове проблемы?
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Hektor 84
1642011337
Трепещите подмосковные чинуши! Скоро три говна соединятся!
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Hektor 84
1642011418
Лишь бы твоя жена вас вместе в бане не застукала
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