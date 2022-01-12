Глушаков: «Ждем Кокорина в «Химках». Все проблемы в его голове»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

— Чуть раньше перешел Мамаев.

— Еще молодой. 33 или сколько ему.

— Как вам эта связка в центре поля?

— Кокорина еще ждем. Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам, и будем играть.

В любом случае это игроки, которые добились чего-то в российском футболе и не только. С таким громадным опытом должны помочь. Главное, чтобы здоровье было у ребят.

— Ты сейчас пошутил про Кокорина, такой вариант же есть.

— Так вы пишете. Я откуда знаю.

— Ему дали недавно «Золотую урну».

— Я так и не понял, про что это вообще. Даже не вникал.

— Худший игрок серии А.

— Не знаю, что это такое. Не обращаю на это внимание.

— Ты бы его хотел видеть в «Химках»?

— Безусловно.

— Ты думаешь, он еще в порядке?

– В порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить — и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.

В текущем сезоне он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

«Химки» отказались от подписания Кокорина из-за его зарплаты («РБ-Спорт»)