Глушаков: «Ждем Кокорина в «Химках». Все проблемы в его голове»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
— Чуть раньше перешел Мамаев.
— Еще молодой. 33 или сколько ему.
— Как вам эта связка в центре поля?
— Кокорина еще ждем. Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам, и будем играть.
В любом случае это игроки, которые добились чего-то в российском футболе и не только. С таким громадным опытом должны помочь. Главное, чтобы здоровье было у ребят.
— Ты сейчас пошутил про Кокорина, такой вариант же есть.
— Так вы пишете. Я откуда знаю.
— Ему дали недавно «Золотую урну».
— Я так и не понял, про что это вообще. Даже не вникал.
— Худший игрок серии А.
— Не знаю, что это такое. Не обращаю на это внимание.
— Ты бы его хотел видеть в «Химках»?
— Безусловно.
— Ты думаешь, он еще в порядке?
– В порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить — и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда.
- Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
- В текущем сезоне он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
«Химки» отказались от подписания Кокорина из-за его зарплаты («РБ-Спорт»)