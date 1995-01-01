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    Глушаков: «Ждем Кокорина в «Химках». Все проблемы в его голове»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    — Чуть раньше перешел Мамаев.

    — Еще молодой. 33 или сколько ему.

    — Как вам эта связка в центре поля?

    — Кокорина еще ждем. Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам, и будем играть.

    В любом случае это игроки, которые добились чего-то в российском футболе и не только. С таким громадным опытом должны помочь. Главное, чтобы здоровье было у ребят.

    — Ты сейчас пошутил про Кокорина, такой вариант же есть.

    — Так вы пишете. Я откуда знаю.

    — Ему дали недавно «Золотую урну».

    — Я так и не понял, про что это вообще. Даже не вникал.

    — Худший игрок серии А.

    — Не знаю, что это такое. Не обращаю на это внимание.

    — Ты бы его хотел видеть в «Химках»?

    — Безусловно.

    — Ты думаешь, он еще в порядке?

    – В порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить — и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда.

    • Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
    • В текущем сезоне он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    «Химки» отказались от подписания Кокорина из-за его зарплаты («РБ-Спорт»)

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +612

      alefreddy 4 минуты назад

      будет трио бандуристов

      0
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      Рейтинг: +10

      uils 7 минут назад

      Пpогнозы футбольных матчей pro100bets.ru

      0
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      Рейтинг: +2143

      Январь 59 24 минуты назад

      Не разрешат им играть в одном клубе. Мамаева может и пустят но Кокорину никто и никогда не простит удар стулом. Для него футбол в России закончился.

      0
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      Рейтинг: +643

      99-й 35 минут назад

      Он хочет Кокорину в голову дать или че я не понял

      0
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      Рейтинг: +3753

      Блямба 41 минуту назад

      ))
      Прямо подмосковный ангионеврологический центр по реабилитации.
      Отделение геронтологии.

      2
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      Рейтинг: +3193

      Иван Петров 1986 43 минуты назад

      Вот вы с ним погуляете. Играть то не будете, но уж винчишка попъете.

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