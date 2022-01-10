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  • «Химки» отказались от подписания Кокорина из-за его зарплаты («РБ-Спорт»)

«Химки» отказались от подписания Кокорина из-за его зарплаты («РБ-Спорт»)

10 января 2022, 22:43
12

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдет в «Химки».

Подмосковный клуб решил не подписывать 30-летнего футболиста из-за его зарплаты.

Форвард зарабатывает около 18 миллионов рублей в месяц, а «Фиорентина» готова взять на себя не более половины оклада в случае аренды.

В «Химках» посчитали такие траты нецелесообразными.

  • Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
  • В текущем сезоне он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Химки Кокорин Александр
Комментарии (12)
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Solist345345
1641843979
Да ладно, Кокоша же не за деньги, а за идею.
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хряк СМ
1641845123
Фиалки готовы половину зарплаты платить, но этот чувак никому и на таких условиях не нужен.
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JTherry
1641845606
за 18 миллионов???? весь состав Химок зарабатывает в месяц чуть больше...)
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Fusballer
1641846014
Охренеть. За что?
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sobaka120982
1641850191
Парниша совсем обнаглел, играть ему уже не хочется.хотел бы практики пошёл бы в Химки на понижение зп
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vmonomah17
1641852290
Надо просто часть зарплат Глушакова и Мамаева на зарплату Кокорину перечислять))
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AZ
1641874731
За что такие зарплаты у футболистов....
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Олег1204
1641883867
Это гуано еще зарплату себе требует
Ответить
zigbert
1641904979
Мог бы и умерить свой аппетит. Вон Паша на все согласен, лишь бы играть в Химках.
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Hektor 84
1642008835
Та за что ему вообще платить? Лучше молодежь подтягивать
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