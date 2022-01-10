«Химки» отказались от подписания Кокорина из-за его зарплаты («РБ-Спорт»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдет в «Химки».
Подмосковный клуб решил не подписывать 30-летнего футболиста из-за его зарплаты.
Форвард зарабатывает около 18 миллионов рублей в месяц, а «Фиорентина» готова взять на себя не более половины оклада в случае аренды.
В «Химках» посчитали такие траты нецелесообразными.
- Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
- В текущем сезоне он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Источник: «РБ-Спорт»