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    «Химки» отказались от подписания Кокорина из-за его зарплаты («РБ-Спорт»)

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдет в «Химки».

    Подмосковный клуб решил не подписывать 30-летнего футболиста из-за его зарплаты.

    Форвард зарабатывает около 18 миллионов рублей в месяц, а «Фиорентина» готова взять на себя не более половины оклада в случае аренды.

    В «Химках» посчитали такие траты нецелесообразными.

    • Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
    • В текущем сезоне он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +486

      хряк СМ 4 минуты назад

      Фиалки готовы половину зарплаты платить, но этот чувак никому и на таких условиях не нужен.

      0
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      Рейтинг: +449

      Solist345345 23 минуты назад

      Да ладно, Кокоша же не за деньги, а за идею.

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      Рейтинг: +22715

      bset > Solist345345 21 минуту назад

      За возможность за полчаса на такси доехать до самых пафосных клубов Москвы мог бы и бесплатно поиграть. В Италии, наверное, соскучился по тусовкам.

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      Рейтинг: +486

      хряк СМ > bset 2 минуты назад

      Там вина нет поддельного, а в Москве 80% порошок.

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