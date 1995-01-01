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    Кокорин в Италии победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года»

    В Италии подвели итоги традиционной антипремии «Золотой унитаз». Она вручается худшим футболистам года в чемпионате Италии по мнению болельщиков.

    В главной номинации «победа» досталась полузащитнику Аарону Рэмзи. Он набрал более 23 процентов голосов.

    В номинации «Посмешище года» победил российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин. За него отдали голоса более 50 процентов фанатов. Он опередил Адриана Рабьо и Сими из «Салернитаны».

    • Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
    • Футболист может перейти в «Химки».
    • Рэмзи в январе хочет вернуться в АПЛ.

    Кокорин сделал три голевых действия в двусторонке «Фиорентины»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciobidoni

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии32
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      Рейтинг: +1218

      Loko_Roma 11 минут назад

      Наконец то награду Сашка получил

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      Рейтинг: +454

      Riot Zero 12 минут назад

      Мажор, есть золотой унитаз.

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      Рейтинг: +5899

      Из Твери Леха 23 минуты назад

      Награду в музей сриптака!

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      Рейтинг: +297

      Suvorov51 > Из Твери Леха 15 минут назад

      Это точно. надо поделить между спартаком. сочи ну и конечно бомжатником

      1
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      Рейтинг: +654

      SanInstructor 31 минуту назад

      Поздравляю!

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      Рейтинг: +6972

      серега кашин 31 минуту назад

      поздравляем с первой наградой в италии

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      Рейтинг: +32395

      zra78 33 минуты назад

      Ну у него и шмотки соответственные этому титулу...

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      Рейтинг: +666

      Vitaga 39 минут назад

      новое погоняло - кальчиобидон)

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      Рейтинг: +3176

      Иван Петров 1986 48 минут назад

      У бомжей еще одно достижение.

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      Рейтинг: +799

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 55 минут назад


      Вот и Коко теперь с титулом. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1406

      моэм 57 минут назад

      А зарплату и неслабую , он получает по прежнему ... а эти пусть ржут дальше ...боюсь что их хохотушки Сане до фонаря.

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