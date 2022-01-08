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  • Кокорин в Италии победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года»

Кокорин в Италии победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года»

8 января 2022, 20:23
57

В Италии подвели итоги традиционной антипремии «Золотой унитаз». Она вручается худшим футболистам года в чемпионате Италии по мнению болельщиков.

В главной номинации «победа» досталась полузащитнику Аарону Рэмзи. Он набрал более 23 процентов голосов.

В номинации «Посмешище года» победил российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин. За него отдали голоса более 50 процентов фанатов. Он опередил Адриана Рабьо и Сими из «Салернитаны».

  • Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
  • Футболист может перейти в «Химки».
  • Рэмзи в январе хочет вернуться в АПЛ.

Кокорин сделал три голевых действия в двусторонке «Фиорентины»

Источник: Calciobidoni
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (57)
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insider_retro
1641662817
Коко к завершению карьеры потихоньку обрастает титулами :))
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portero
1641665487
ну хоть где-то лучший!!!
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серега кашин
1641667119
поздравляем с первой наградой в италии
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Из Твери Леха
1641667621
Награду в музей сриптака!
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Давид59
1641669767
Тут без вариантов. Спартаку - премию за лучший трансфер.
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Dominator777
1641669880
Кокоша зимой прибудет в Химки и там вместе с Мамаем будет творить чудеса!!!
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Bozigit
1641670325
Какой позор, уже не знают как от него избавится.) Уже и через унитаз намекают. )))
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Рубинище
1641671638
Трофей хоть взял
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nemolod
1641703645
Посмешищем на самом деле должны быть те,которые принимали решение о покупке!
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Solist345345
1641716991
Ну наконец-то, у Кокорина в Италии трофеи пошли.
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