В Италии подвели итоги традиционной антипремии «Золотой унитаз». Она вручается худшим футболистам года в чемпионате Италии по мнению болельщиков.

В главной номинации «победа» досталась полузащитнику Аарону Рэмзи. Он набрал более 23 процентов голосов.

В номинации «Посмешище года» победил российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин. За него отдали голоса более 50 процентов фанатов. Он опередил Адриана Рабьо и Сими из «Салернитаны».

Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.

Футболист может перейти в «Химки».

Рэмзи в январе хочет вернуться в АПЛ.

Кокорин сделал три голевых действия в двусторонке «Фиорентины»