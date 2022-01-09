Юран: «Кокорин не заиграет в Европе. Ему лучше закончить карьеру»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рекомендовал форварду «Фиорентины» Александру Кокорину завершить карьеру. За последний год у игрока 0 результативных действий.

«Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чeм, это становится решающим фактором. Кто в Старом Свете теперь захочет взять Александра? Это не Россия, где можно решить вопросы. Там смотрят только на игру. В этом и заключается разница: в Европе – профессионалы, а у нас – полулюбители. Кокорину надо было приезжать в «Фиорентину» и показывать свой максимум. Неужели он разучился играть в футбол?

Возможно, он уже просто хочет закончить карьеру. Может, он устал от футбола. Мы этого не знаем. Поймите, если бы у Александра было желание, он при своeм уровне мог бы и в Серии А себя проявить и оказался бы востребованным. Если же ты ещe хочешь поиграть, нужно работать на пределе. Всe-таки ему уже не 20 лет. А если не хочешь, лучше заканчивай», – сказал Юран.

Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.

Футболист может перейти в «Химки».

Юран играл в Португалии, Англии.

Кокорин в Италии победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года»