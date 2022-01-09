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  • Юран: «Кокорин не заиграет в Европе. Ему лучше закончить карьеру»

Юран: «Кокорин не заиграет в Европе. Ему лучше закончить карьеру»

9 января 2022, 17:41
5

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рекомендовал форварду «Фиорентины» Александру Кокорину завершить карьеру. За последний год у игрока 0 результативных действий.

«Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чeм, это становится решающим фактором. Кто в Старом Свете теперь захочет взять Александра? Это не Россия, где можно решить вопросы. Там смотрят только на игру. В этом и заключается разница: в Европе – профессионалы, а у нас – полулюбители. Кокорину надо было приезжать в «Фиорентину» и показывать свой максимум. Неужели он разучился играть в футбол?

Возможно, он уже просто хочет закончить карьеру. Может, он устал от футбола. Мы этого не знаем. Поймите, если бы у Александра было желание, он при своeм уровне мог бы и в Серии А себя проявить и оказался бы востребованным. Если же ты ещe хочешь поиграть, нужно работать на пределе. Всe-таки ему уже не 20 лет. А если не хочешь, лучше заканчивай», – сказал Юран.

  • Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
  • Футболист может перейти в «Химки».
  • Юран играл в Португалии, Англии.

Кокорин в Италии победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года»

Источник: RT
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Фиорентина Кокорин Александр Юран Сергей
Комментарии (5)
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portero
1641740275
Юран как ребёнок, какая нафиг карьера.... он просто бабосы урывает хорошие и отдыхает в тёплой стране, пьёт хорошее итальянское вино... жизнь удалась!!!
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mihail200606
1641742178
Ему не надо уже ничего просто... Зачем.. И в России играть не будет толком
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VVM1964
1641749912
Зачем заканчивать карьеру , если находятся лохи готовые платить , пока еще есть возможность надо этим пользоваться .
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serglider
1641756858
Кто бы отказался от халявных бабосов, на его месте? Другое дело, что после его итальянского вояжа, с ним никто даже какать рядом не будет, на одном гектаре)))
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