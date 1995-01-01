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    Юран: «Кокорин не заиграет в Европе. Ему лучше закончить карьеру»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рекомендовал форварду «Фиорентины» Александру Кокорину завершить карьеру. За последний год у игрока 0 результативных действий.

    «Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чeм, это становится решающим фактором. Кто в Старом Свете теперь захочет взять Александра? Это не Россия, где можно решить вопросы. Там смотрят только на игру. В этом и заключается разница: в Европе – профессионалы, а у нас – полулюбители. Кокорину надо было приезжать в «Фиорентину» и показывать свой максимум. Неужели он разучился играть в футбол?

    Возможно, он уже просто хочет закончить карьеру. Может, он устал от футбола. Мы этого не знаем. Поймите, если бы у Александра было желание, он при своeм уровне мог бы и в Серии А себя проявить и оказался бы востребованным. Если же ты ещe хочешь поиграть, нужно работать на пределе. Всe-таки ему уже не 20 лет. А если не хочешь, лучше заканчивай», – сказал Юран.

    • Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
    • Футболист может перейти в «Химки».
    • Юран играл в Португалии, Англии.

    Кокорин в Италии победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года»

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    Источник: RT

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1726

      DMитрий 4 минуты назад

      А он и не собирался! Минимум травм, максимум бабла, здоровый средний возраст - мечта идиота.

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      Рейтинг: +7315

      mihail200606 19 минут назад

      Ему не надо уже ничего просто... Зачем.. И в России играть не будет толком

      0
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      Рейтинг: +56197

      portero 51 минуту назад

      Юран как ребёнок, какая нафиг карьера.... он просто бабосы урывает хорошие и отдыхает в тёплой стране, пьёт хорошее итальянское вино... жизнь удалась!!!

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