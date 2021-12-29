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    Шевченко – кандидат на пост тренера сборной Польши

    Сборная Польши ищет нового главного тренера. Один из вариантов - Андрей Шевченко из «Дженоа».

    Поляки могут выкупить контракт Шевченко. Другое развитие событий – назначение Шевченко по окончании евросезона, когда он, возможно, покинет Геную.

    • Шевченко работает в Италии с ноября. У него контракт до 2024 года.
    • В декабре Польшу покинул Паулу Соуза, ушедший во «Фламенго».
    • 24 марта в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022 Польша сыграет с Россией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Przegląd Sportowy

    Польская ежедневная спортивная газета, выходящая с 1921 года. Аудитория в твиттере - более 240 тысяч подписчиков.

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