Шевченко – кандидат на пост тренера сборной Польши

Сборная Польши ищет нового главного тренера. Один из вариантов - Андрей Шевченко из «Дженоа».
Поляки могут выкупить контракт Шевченко. Другое развитие событий – назначение Шевченко по окончании евросезона, когда он, возможно, покинет Геную.
- Шевченко работает в Италии с ноября. У него контракт до 2024 года.
- В декабре Польшу покинул Паулу Соуза, ушедший во «Фламенго».
- 24 марта в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022 Польша сыграет с Россией.
Источник: Przegląd Sportowy
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