Шевченко – кандидат на пост тренера сборной Польши

Сборная Польши ищет нового главного тренера. Один из вариантов - Андрей Шевченко из «Дженоа».

Поляки могут выкупить контракт Шевченко. Другое развитие событий – назначение Шевченко по окончании евросезона, когда он, возможно, покинет Геную.