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    Тарасов – о стыках ЧМ-2022: «Мы как всегда роем себе яму, а потом героически вылезаем из нее»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался о стыковых матчах ЧМ-2022.

    – В марте сборной России играть с Польшей в стыках к чемпионату мира. Пройдем дальше?

    – Польша – не та сборная, которую нужно бояться. Шансы в этой паре 50 на 50.

    – Но у них есть один из лучших нападающих мира Левандовски…

    – Но это только один игрок, других таких у поляков нет. Так что можно играть с ними, нужно выходить и делать свое дело. Уверен, что все у сборной России получится.

    – Мы и хорватов боялись…

    – Да. А я был уверен, что все в Сплите будет хорошо. Но вмешался несчастный случай с автоголом Феди.

    – Кудряшов подвергся критике со стороны российских болельщиков. Вы тоже проходили через травлю в социальных сетях?

    У нас любят такие истории, чтобы свалить все на одного человека. Но это футбол, который состоит из ошибок. С Федором произошел несчастный случай, он попал в эту историю.

    Понятно, что мы играли в Хорватии очень плохо, без моментов у чужих ворот. При этом были близки к выходу на чемпионат мира. Что ж, значит, так должно быть.

    Мы как всегда сами себе роем яму, а потом героически вылезаем из нее. Все будет нормально, я очень хочу, чтобы сборная вышла на чемпионат мира. В противном случае мне будет неинтересно смотреть турнир в Катаре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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