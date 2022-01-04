Тарасов – о стыках ЧМ-2022: «Мы как всегда роем себе яму, а потом героически вылезаем из нее»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался о стыковых матчах ЧМ-2022.
– В марте сборной России играть с Польшей в стыках к чемпионату мира. Пройдем дальше?
– Польша – не та сборная, которую нужно бояться. Шансы в этой паре 50 на 50.
– Но у них есть один из лучших нападающих мира Левандовски…
– Но это только один игрок, других таких у поляков нет. Так что можно играть с ними, нужно выходить и делать свое дело. Уверен, что все у сборной России получится.
– Мы и хорватов боялись…
– Да. А я был уверен, что все в Сплите будет хорошо. Но вмешался несчастный случай с автоголом Феди.
– Кудряшов подвергся критике со стороны российских болельщиков. Вы тоже проходили через травлю в социальных сетях?
– У нас любят такие истории, чтобы свалить все на одного человека. Но это футбол, который состоит из ошибок. С Федором произошел несчастный случай, он попал в эту историю.
Понятно, что мы играли в Хорватии очень плохо, без моментов у чужих ворот. При этом были близки к выходу на чемпионат мира. Что ж, значит, так должно быть.
Мы как всегда сами себе роем яму, а потом героически вылезаем из нее. Все будет нормально, я очень хочу, чтобы сборная вышла на чемпионат мира. В противном случае мне будет неинтересно смотреть турнир в Катаре.
- Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
- Команда Валерия Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ и сыграет в стыках.
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