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  • Тарасов: «Могу завершить карьеру. Не удивлюсь, если у меня не будет предложений»

Тарасов: «Могу завершить карьеру. Не удивлюсь, если у меня не будет предложений»

4 января 2022, 08:53
4

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, приостановивший карьеру, заявил, что может уйти из футбола.

– Дмитрий, увидим мы вас в 2022 году на поле в составе профессионального футбольного клуба?

– Я уже говорил, что приостановил карьеру, и связано это было с семьей. Если будут какие-то предложения, то увидите. Но у меня все отлично, все устраивает на данном этапе.

При этом футбол занимает большую часть жизни, и если будет вариант, то я готов – я в форме, мотивирован. Ну, а если вариантов не окажется, то буду двигаться своей дорогой дальше.

– Правильно вас понял, что приостановка карьеры может плавно перетечь в завершение, если не будет интересного предложения?

– Да. Так и есть.

– А были какие-то предложения после ухода из «Велеса»?

– Пока ничего.

– Не удивляетесь, что нет внимания?

– Не удивляюсь. Сейчас многие команды полностью поменяли свою систему. Больше делают ставку на молодежь, поэтому я не удивлюсь, если предложений у меня не будет вовсе.

  • Тарасов большую часть карьеры провел в «Локомотиве» (2010-2019).
  • Затем хавбек выступал за «Рубин», в «Велес» перешел в июле этого года.
  • В текущем сезоне он забил 1 гол в 9 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1641278051
а он всё ждёт когда его позовут в думу
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Derzkiy1
1641281833
Бузов когда то хорошим футболистом был? Слишком много говорят про него ! От Набабкина из ЦСКА толку больше
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zigbert
1641304941
Хорошо что сам понимает что в футболе ему ловить уже нечего.
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Hektor 84
1641315257
Приостановка карьеры прикрывает семьей. Так и скажи как мужик что просто нет предложений и ни кому не нужен.
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