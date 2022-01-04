Тарасов: «Могу завершить карьеру. Не удивлюсь, если у меня не будет предложений»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, приостановивший карьеру, заявил, что может уйти из футбола.
– Дмитрий, увидим мы вас в 2022 году на поле в составе профессионального футбольного клуба?
– Я уже говорил, что приостановил карьеру, и связано это было с семьей. Если будут какие-то предложения, то увидите. Но у меня все отлично, все устраивает на данном этапе.
При этом футбол занимает большую часть жизни, и если будет вариант, то я готов – я в форме, мотивирован. Ну, а если вариантов не окажется, то буду двигаться своей дорогой дальше.
– Правильно вас понял, что приостановка карьеры может плавно перетечь в завершение, если не будет интересного предложения?
– Да. Так и есть.
– А были какие-то предложения после ухода из «Велеса»?
– Пока ничего.
– Не удивляетесь, что нет внимания?
– Не удивляюсь. Сейчас многие команды полностью поменяли свою систему. Больше делают ставку на молодежь, поэтому я не удивлюсь, если предложений у меня не будет вовсе.
- Тарасов большую часть карьеры провел в «Локомотиве» (2010-2019).
- Затем хавбек выступал за «Рубин», в «Велес» перешел в июле этого года.
- В текущем сезоне он забил 1 гол в 9 матчах.