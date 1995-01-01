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    Тарасов: «Могу завершить карьеру. Не удивлюсь, если у меня не будет предложений»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, приостановивший карьеру, заявил, что может уйти из футбола.

    – Дмитрий, увидим мы вас в 2022 году на поле в составе профессионального футбольного клуба?

    – Я уже говорил, что приостановил карьеру, и связано это было с семьей. Если будут какие-то предложения, то увидите. Но у меня все отлично, все устраивает на данном этапе.

    При этом футбол занимает большую часть жизни, и если будет вариант, то я готов – я в форме, мотивирован. Ну, а если вариантов не окажется, то буду двигаться своей дорогой дальше.

    – Правильно вас понял, что приостановка карьеры может плавно перетечь в завершение, если не будет интересного предложения?

    – Да. Так и есть.

    – А были какие-то предложения после ухода из «Велеса»?

    – Пока ничего.

    – Не удивляетесь, что нет внимания?

    – Не удивляюсь. Сейчас многие команды полностью поменяли свою систему. Больше делают ставку на молодежь, поэтому я не удивлюсь, если предложений у меня не будет вовсе.

    • Тарасов большую часть карьеры провел в «Локомотиве» (2010-2019).
    • Затем хавбек выступал за «Рубин», в «Велес» перешел в июле этого года.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол в 9 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2912

      Derzkiy1 31 минуту назад

      Бузов когда то хорошим футболистом был? Слишком много говорят про него ! От Набабкина из ЦСКА толку больше

      0
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      Рейтинг: +15572

      Garrincha58 1 час назад

      а он всё ждёт когда его позовут в думу

      0
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