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    Тарасов: «Я даже не знаю, сколько получал в «Велесе». Вроде 60 тысяч»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, приостановивший карьеру, рассказал о своей зарплате в «Велесе».

    – ФНЛ, РПЛ. Какую лигу предпочитаете?

    – В первой лиге я играл в прошлом году, так что готов рассмотреть варианты оттуда. Это необязательно должна быть команда, которая борется за выход в РПЛ. Когда переходил в «Велес», все прекрасно знали, что для меня важнее сам футбол, а не деньги.

    – Зарплата не будет являться одним из основных требований?

    – Нет. Я даже не знаю, сколько получал в «Велесе».

    – Даже так?

    – Вроде минимальную – 60 тысяч. Или около того. Дело не в деньгах, а в футболе, который я люблю, который является моей жизнью. И пока что я не говорю себе «стоп».

    • Тарасов большую часть карьеры провел в «Локомотиве» (2010-2019).
    • Затем хавбек выступал за «Рубин», в «Велес» перешел в июле этого года.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол в 9 матчах.

    Тарасов: «Могу завершить карьеру. Не удивлюсь, если у меня не будет предложений»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23780

      vladimir-7 2 минуты назад

      А в Локомотиве сколько, Чудило?

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