Тарасов: «Я даже не знаю, сколько получал в «Велесе». Вроде 60 тысяч»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, приостановивший карьеру, рассказал о своей зарплате в «Велесе».
– ФНЛ, РПЛ. Какую лигу предпочитаете?
– В первой лиге я играл в прошлом году, так что готов рассмотреть варианты оттуда. Это необязательно должна быть команда, которая борется за выход в РПЛ. Когда переходил в «Велес», все прекрасно знали, что для меня важнее сам футбол, а не деньги.
– Зарплата не будет являться одним из основных требований?
– Нет. Я даже не знаю, сколько получал в «Велесе».
– Даже так?
– Вроде минимальную – 60 тысяч. Или около того. Дело не в деньгах, а в футболе, который я люблю, который является моей жизнью. И пока что я не говорю себе «стоп».
- Тарасов большую часть карьеры провел в «Локомотиве» (2010-2019).
- Затем хавбек выступал за «Рубин», в «Велес» перешел в июле этого года.
- В текущем сезоне он забил 1 гол в 9 матчах.
Тарасов: «Могу завершить карьеру. Не удивлюсь, если у меня не будет предложений»