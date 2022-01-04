Тарасов: «Я даже не знаю, сколько получал в «Велесе». Вроде 60 тысяч»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, приостановивший карьеру, рассказал о своей зарплате в «Велесе».

– ФНЛ, РПЛ. Какую лигу предпочитаете?

– В первой лиге я играл в прошлом году, так что готов рассмотреть варианты оттуда. Это необязательно должна быть команда, которая борется за выход в РПЛ. Когда переходил в «Велес», все прекрасно знали, что для меня важнее сам футбол, а не деньги.

– Зарплата не будет являться одним из основных требований?

– Нет. Я даже не знаю, сколько получал в «Велесе».

– Даже так?

– Вроде минимальную – 60 тысяч. Или около того. Дело не в деньгах, а в футболе, который я люблю, который является моей жизнью. И пока что я не говорю себе «стоп».

Тарасов большую часть карьеры провел в «Локомотиве» (2010-2019).

Затем хавбек выступал за «Рубин», в «Велес» перешел в июле этого года.

В текущем сезоне он забил 1 гол в 9 матчах.

Тарасов: «Могу завершить карьеру. Не удивлюсь, если у меня не будет предложений»