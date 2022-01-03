Комличенко: «Хочу вернуться в сборную в 2022 году. Загадал ли я такое желание? Не скажу»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что хочет вернуться в сборную России в 2022 году.

– Что пожелал себе в 2022 году?

– В спортивном плане – идти без травм, ну, и немного удачи. Хотелось бы вернуться в сборную, буду работать над этим. Загадал ли я такое желание? Не скажу.

Если говорить не о спорте, то себе и всем остальным хочется пожелать быть порядочными перед собой, быть порядочными перед другими, уважать друг друга. Это самое главное.

Комличенко забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах этого сезона РПЛ.

Он не играл за сборную больше 2-х лет.

В 3 матчах за национальную команду форвард забил 1 гол.

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