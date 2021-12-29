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    Комличенко: «Хочу вернуться в сборную в 2022 году. Загадал ли я такое желание? Не скажу»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что хочет вернуться в сборную России в 2022 году.

    – Что пожелал себе в 2022 году?

    – В спортивном плане – идти без травм, ну, и немного удачи. Хотелось бы вернуться в сборную, буду работать над этим. Загадал ли я такое желание? Не скажу.

    Если говорить не о спорте, то себе и всем остальным хочется пожелать быть порядочными перед собой, быть порядочными перед другими, уважать друг друга. Это самое главное.

    • Комличенко забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах этого сезона РПЛ.
    • Он не играл за сборную больше 2-х лет.
    • В 3 матчах за национальную команду форвард забил 1 гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4120

      neim 23 минуты назад

      Так это ... спартаковец бывший (забыл даже фамилию) тоже хочет, прям спит и видит себя в сборной. Но как-то не срастается.
      Может и тебе перестать мечтать о не сбыточном ? )))

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