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    Комличенко: «Карпин – это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о бывшем тренере команды Валерии Карпине.

    – Как бы ты оценил для себя 2021-й год в спортивном плане?

    – Если говорить откровенно, то неудовлетворительно. Да, были хорошие и позитивные моменты. Как, например, наша ничья в Москве со «Спартаком», когда мы отыгрались на последних минутах, или гол в ворота «Зенита», но это отдельные эпизоды. В целом, ни результат, ни статистика не были на уровне.

    – Самокритично, с физикой тоже были проблемы?

    – Были разные отрезки. Чувствовал себя очень хорошо, например, когда еще был в «Динамо», но потом случилась травма, и пришлось снова набирать. Перейдя в «Ростов», тоже находился в форме.

    Здесь, кстати, по физике вообще всe в порядке: на сборах с Карпиным классно подготовился. В 2021 году с этим проблем не было, единственное – подкачала реализация.

    – Получается, сборы Карпина помогли улучшить физику?

    – Получается, да. Контроль веса был постоянно, поэтому мне сказали похудеть, чтобы чувствовать себя лучше. Так и получилось: сбросив вес, начал отлично тренироваться.

    – Ранее ты немного сожалел о том, что работа с Карпиным получилось столь краткосрочной. Какие у вас были отношения?

    – Георгиевич добавил некоторые детали в работу, улучшил меня, грубо говоря. Это мне помогло, и прогресс мы видели вместе. В совместной работе нравилось, как он видел меня на поле, что от меня хотел.

    О чем мы говорили до перехода, то и получилось, мне это импонировало. Что мне очень понравилось, так это то, что он открыто и предельно честно отвечал на мои вопросы. Да, он требует, но при этом делает всe для нас, полностью отдается.

    Карпин – это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек. Важно, что он общается с тобой нормально: он всe говорит, как есть. В этом прибавить, в этом убавить.

    Если говорит: «Ты толстый», значит, надо худеть. Я похудел и стал лучше себя чувствовать. Тактику мы разбирали до мелочей, все ребята знали, кому и куда бежать.

    • «Ростов» летом арендовал Комличенко у «Динамо».
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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5090

      R_a_i_n 41 минуту назад

      Думаю семеныч не согласен.

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