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  • Комличенко: «Карпин – это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек»

Комличенко: «Карпин – это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек»

3 января 2022, 09:41
8

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о бывшем тренере команды Валерии Карпине.

– Как бы ты оценил для себя 2021-й год в спортивном плане?

– Если говорить откровенно, то неудовлетворительно. Да, были хорошие и позитивные моменты. Как, например, наша ничья в Москве со «Спартаком», когда мы отыгрались на последних минутах, или гол в ворота «Зенита», но это отдельные эпизоды. В целом, ни результат, ни статистика не были на уровне.

– Самокритично, с физикой тоже были проблемы?

– Были разные отрезки. Чувствовал себя очень хорошо, например, когда еще был в «Динамо», но потом случилась травма, и пришлось снова набирать. Перейдя в «Ростов», тоже находился в форме.

Здесь, кстати, по физике вообще всe в порядке: на сборах с Карпиным классно подготовился. В 2021 году с этим проблем не было, единственное – подкачала реализация.

– Получается, сборы Карпина помогли улучшить физику?

– Получается, да. Контроль веса был постоянно, поэтому мне сказали похудеть, чтобы чувствовать себя лучше. Так и получилось: сбросив вес, начал отлично тренироваться.

– Ранее ты немного сожалел о том, что работа с Карпиным получилось столь краткосрочной. Какие у вас были отношения?

– Георгиевич добавил некоторые детали в работу, улучшил меня, грубо говоря. Это мне помогло, и прогресс мы видели вместе. В совместной работе нравилось, как он видел меня на поле, что от меня хотел.

О чем мы говорили до перехода, то и получилось, мне это импонировало. Что мне очень понравилось, так это то, что он открыто и предельно честно отвечал на мои вопросы. Да, он требует, но при этом делает всe для нас, полностью отдается.

Карпин – это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек. Важно, что он общается с тобой нормально: он всe говорит, как есть. В этом прибавить, в этом убавить.

Если говорит: «Ты толстый», значит, надо худеть. Я похудел и стал лучше себя чувствовать. Тактику мы разбирали до мелочей, все ребята знали, кому и куда бежать.

  • «Ростов» летом арендовал Комличенко у «Динамо».
  • Карпин в июле возглавил сборную России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Комличенко Николай Карпин Валерий
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1641194895
Думаю семеныч не согласен.
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paracetamol
1641199713
Топ, топ, топает малыш...
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paracetamol
1641200993
Мотиватор или махинатор, ничего не перепутал?
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Garrincha58
1641204866
у нас все топы все и звёзды, а на самом деле середнячки и никто их нигде не признаёт да и толком не знает
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vladimir-7
1641220573
Комличенко лизнул Карпину в надежде приглашения его в сборную. А что, топ-тренер и топ-нападающий, вот и получится топ-смычка.
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