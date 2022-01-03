Комличенко: «Карпин – это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о бывшем тренере команды Валерии Карпине.
– Как бы ты оценил для себя 2021-й год в спортивном плане?
– Если говорить откровенно, то неудовлетворительно. Да, были хорошие и позитивные моменты. Как, например, наша ничья в Москве со «Спартаком», когда мы отыгрались на последних минутах, или гол в ворота «Зенита», но это отдельные эпизоды. В целом, ни результат, ни статистика не были на уровне.
– Самокритично, с физикой тоже были проблемы?
– Были разные отрезки. Чувствовал себя очень хорошо, например, когда еще был в «Динамо», но потом случилась травма, и пришлось снова набирать. Перейдя в «Ростов», тоже находился в форме.
Здесь, кстати, по физике вообще всe в порядке: на сборах с Карпиным классно подготовился. В 2021 году с этим проблем не было, единственное – подкачала реализация.
– Получается, сборы Карпина помогли улучшить физику?
– Получается, да. Контроль веса был постоянно, поэтому мне сказали похудеть, чтобы чувствовать себя лучше. Так и получилось: сбросив вес, начал отлично тренироваться.
– Ранее ты немного сожалел о том, что работа с Карпиным получилось столь краткосрочной. Какие у вас были отношения?
– Георгиевич добавил некоторые детали в работу, улучшил меня, грубо говоря. Это мне помогло, и прогресс мы видели вместе. В совместной работе нравилось, как он видел меня на поле, что от меня хотел.
О чем мы говорили до перехода, то и получилось, мне это импонировало. Что мне очень понравилось, так это то, что он открыто и предельно честно отвечал на мои вопросы. Да, он требует, но при этом делает всe для нас, полностью отдается.
Карпин – это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек. Важно, что он общается с тобой нормально: он всe говорит, как есть. В этом прибавить, в этом убавить.
Если говорит: «Ты толстый», значит, надо худеть. Я похудел и стал лучше себя чувствовать. Тактику мы разбирали до мелочей, все ребята знали, кому и куда бежать.
- «Ростов» летом арендовал Комличенко у «Динамо».
- Карпин в июле возглавил сборную России.