Арустамян: «Николич не возглавит ЦСКА. Клуб доверяет Березуцкому, он никуда не уйдет»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА не планирует увольнять Алексея Березуцкого с поста главного тренера.

«Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдет. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду к весенней части сезона.

Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты.

Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдет», – написал Арустамян в телеграме.

Николич возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.

Под его руководством команда выиграла Кубок России.

Березуцкий тренирует ЦСКА с июля.

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