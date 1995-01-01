Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Арустамян: «Николич не возглавит ЦСКА. Клуб доверяет Березуцкому, он никуда не уйдет»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА не планирует увольнять Алексея Березуцкого с поста главного тренера.

    «Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдет. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду к весенней части сезона.

    Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты.

    Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдет», – написал Арустамян в телеграме.

    • Николич возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
    • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
    • Березуцкий тренирует ЦСКА с июля.

    Николич близок к назначению на пост тренера ЦСКА. Стороны согласовали контракт («СЭ»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23696

      vladimir-7 8 минут назад

      Все журналист в своих сообщениях работают друг против друга.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3806

      Snek 11 минут назад

      Эх... Нобель... Такую новость испортил...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92497
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68386
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru