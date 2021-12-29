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  • Арустамян: «Николич не возглавит ЦСКА. Клуб доверяет Березуцкому, он никуда не уйдет»

Арустамян: «Николич не возглавит ЦСКА. Клуб доверяет Березуцкому, он никуда не уйдет»

29 декабря 2021, 15:55
6

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА не планирует увольнять Алексея Березуцкого с поста главного тренера.

«Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдет. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду к весенней части сезона.

Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты.

Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдет», – написал Арустамян в телеграме.

  • Николич возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
  • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
  • Березуцкий тренирует ЦСКА с июля.

Николич близок к назначению на пост тренера ЦСКА. Стороны согласовали контракт («СЭ»)

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Березуцкий Алексей
Комментарии (6)
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Snek
1640783824
Эх... Нобель... Такую новость испортил...
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vladimir-7
1640783979
Все журналист в своих сообщениях работают друг против друга.
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Sylpheed
1640786125
Может кто-нибудь сказать, какие из заявлений Арастумяна в итоге сбылись? Правда есть какие-то мысли? А то он или его слова так цитируют, как будто он на прямой линии со всеми о ком говорит.
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Batyga
1640786984
да деньги жмут...доверяют они.Одно гнилье сейчас в этом ВТБ
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Ганнибал Лектор
1640795454
Лысого волшебника надо срочно брать в Краснодар. Если хотят за что-то реальное бороться. Бульбаш хороший тренер, но, *****, не личность. В РПЛ мало быть просто хорошим тренером
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