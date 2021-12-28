Бонуччи – о возможном матче Италия – Португалия: «Роналду знает, что получит по ногам»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о возможном матче с Португалией в стыках ЧМ-2022.

«Я хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира.

Уже шутили с Роналду по поводу возможной встречи в плей-офф между нашими сборными. Криштиану знает, что получит несколько ударов по ногам», – сказал Бонуччи.