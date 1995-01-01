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    Бонуччи – о возможном матче Италия – Португалия: «Роналду знает, что получит по ногам»

    Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о возможном матче с Португалией в стыках ЧМ-2022.

    «Я хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира.

    Уже шутили с Роналду по поводу возможной встречи в плей-офф между нашими сборными. Криштиану знает, что получит несколько ударов по ногам», – сказал Бонуччи.

    • В полуфинале стыков ЧМ-2022 Италия сыграет с Северной Македонией, а Португалия – с Турцией.
    • Италия и Португалия сыграют друг с другом в финале, если не вылетят в 1/2 финала.
    • Италия пропускала предыдущий ЧМ – в 2018 году.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Денис Севас 1 час назад

      Ну правильно только по ногам, по другому его остановить не может)

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