Бонуччи – о возможном матче Италия – Португалия: «Роналду знает, что получит по ногам»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о возможном матче с Португалией в стыках ЧМ-2022.
«Я хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира.
Уже шутили с Роналду по поводу возможной встречи в плей-офф между нашими сборными. Криштиану знает, что получит несколько ударов по ногам», – сказал Бонуччи.
- В полуфинале стыков ЧМ-2022 Италия сыграет с Северной Македонией, а Португалия – с Турцией.
- Италия и Португалия сыграют друг с другом в финале, если не вылетят в 1/2 финала.
- Италия пропускала предыдущий ЧМ – в 2018 году.
Источник: L'Equipe