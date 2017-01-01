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    Дзюба – об игре с Хорватией в отборе ЧМ: «Большие матчи должны играть большие футболисты»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что Валерий Карпин должен был вызвать его в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

    «Послушайте, десять голов забил в чемпионате – деревянный, медленный, за три года больше всех забил и отдал передач – русский буратино, кривой. Но я это все делаю. И все прекрасно знают, что большие матчи, как с Хорватией, для меня очень важны, я их люблю.

    Необязательно ставить меня забивать «карликам», там другие могут разобраться. Но большие матчи должны играть большие футболисты – по меркам российского футбола. Личности, которые не испугаются и будут биться, сражаться.

    Потому что есть хорошие футболисты, но они могут испугаться. В этом разница между большими и хорошими игроками», – сказал Дзюба.

    • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
    • Команда Карпина не смогла напрямую выйти на чемпионат мира и в марте сыграет в стыках.
    • Дзюба не играет за сборную с июня.

    Дзюба: «Карпин сказал: «Я другой человек, топор войны зарыт». То, что началось дальше – не мое решение»

    Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11097

      Fusballer 5 минут назад

      Так Карпин и вызвал. А этот ушлёпок отказался. При этом строит из себя жертву.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3934

      ySS 7 минут назад

      Мелочное дешевое хамло, а не большой футболист.
      У этого хочу играю, у этого не хочу не играю.
      Эти матчи мне интересны, а в тех пусть другие бегают.
      Совсем оху..л

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1170

      aubergine 15 минут назад

      Прочитал, попытался понять, что говорит деревяшка. Вроде правильно его понял. И вот какая фигня. Почему пургу несёт он, а стыдно мне?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13311

      ilichkadr > aubergine 1 минуту назад

      Да тут похоже, что не всё так ладно как преподносят в СМИ. Один заряжает, рубаху на себе рвёт, что звал и не дозвался, а другой - должен был вызвать его в сборную России, но почему-то не вызвал.
      P.S. Как бы не повторилась история Черчесов-Денисов?

      0
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      Рейтинг: +8786

      "supermax" 20 минут назад

      биться, сражаться.....слова то какие громкие

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15448

      Garrincha58 26 минут назад

      вот только за это надо Карпину просто забыть про этого "большого" футболиста... вот самомнение блин точно клоун

      1
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      Рейтинг: +19374

      JTherry 26 минут назад

      тщеславный рукаку себя в "большие футболисты" записал, ни дать, ни взять - Рукаку, хоть в профиль, хоть в анфас... а говорили, что черного кобеля не отмоешь добела, вот же - яркий пример...) если "хороший футболист" может испугаться, то это - плохой футболист..!!!

      1
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      Рейтинг: +4652

      R_a_i_n 28 минут назад

      После этого высранного интервью он не только в сборной но и в Зените играть не будет. Миллеру репутация клуба важна думаю.

      2
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      Рейтинг: +7558

      piligrim1986 43 минуты назад

      иди подергай

      6
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      Рейтинг: +1566

      mahan 43 минуты назад

      Смешно, что Дзюба вообще разговаривает о сборной (в которую отказался приезжать) и то, что он себя считает большим футболистом. Уберите лимит, пожалуйста, и такие как Дзюба в ФНЛ будут сидеть на скамейке запасных с их уровнем футбола.

      3
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      Рейтинг: +723

      Roma56 45 минут назад

      Да куда уж им всем до тебя Артемка, ты ж Златан нашего разлива...

      9
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