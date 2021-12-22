Дзюба – об игре с Хорватией в отборе ЧМ: «Большие матчи должны играть большие футболисты»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что Валерий Карпин должен был вызвать его в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

«Послушайте, десять голов забил в чемпионате – деревянный, медленный, за три года больше всех забил и отдал передач – русский буратино, кривой. Но я это все делаю. И все прекрасно знают, что большие матчи, как с Хорватией, для меня очень важны, я их люблю.

Необязательно ставить меня забивать «карликам», там другие могут разобраться. Но большие матчи должны играть большие футболисты – по меркам российского футбола. Личности, которые не испугаются и будут биться, сражаться.

Потому что есть хорошие футболисты, но они могут испугаться. В этом разница между большими и хорошими игроками», – сказал Дзюба.

Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.

Команда Карпина не смогла напрямую выйти на чемпионат мира и в марте сыграет в стыках.

Дзюба не играет за сборную с июня.

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