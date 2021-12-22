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  • Дзюба – об игре с Хорватией в отборе ЧМ: «Большие матчи должны играть большие футболисты»

Дзюба – об игре с Хорватией в отборе ЧМ: «Большие матчи должны играть большие футболисты»

22 декабря 2021, 20:30
54

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что Валерий Карпин должен был вызвать его в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

«Послушайте, десять голов забил в чемпионате – деревянный, медленный, за три года больше всех забил и отдал передач – русский буратино, кривой. Но я это все делаю. И все прекрасно знают, что большие матчи, как с Хорватией, для меня очень важны, я их люблю.

Необязательно ставить меня забивать «карликам», там другие могут разобраться. Но большие матчи должны играть большие футболисты – по меркам российского футбола. Личности, которые не испугаются и будут биться, сражаться.

Потому что есть хорошие футболисты, но они могут испугаться. В этом разница между большими и хорошими игроками», – сказал Дзюба.

  • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
  • Команда Карпина не смогла напрямую выйти на чемпионат мира и в марте сыграет в стыках.
  • Дзюба не играет за сборную с июня.

Дзюба: «Карпин сказал: «Я другой человек, топор войны зарыт». То, что началось дальше – не мое решение»

Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Дзюба Артем
Комментарии (54)
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Roma56
1640194724
Да куда уж им всем до тебя Артемка, ты ж Златан нашего разлива...
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piligrim1986
1640194810
иди подергай
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mahan
1640194810
Смешно, что Дзюба вообще разговаривает о сборной (в которую отказался приезжать) и то, что он себя считает большим футболистом. Уберите лимит, пожалуйста, и такие как Дзюба в ФНЛ будут сидеть на скамейке запасных с их уровнем футбола.
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R_a_i_n
1640195733
После этого высранного интервью он не только в сборной но и в Зените играть не будет. Миллеру репутация клуба важна думаю.
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ySS
1640197012
Мелочное дешевое хамло, а не большой футболист. У этого хочу играю, у этого не хочу не играю. Эти матчи мне интересны, а в тех пусть другие бегают. Совсем оху..л
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Fusballer
1640197092
Так Карпин и вызвал. А этот ушлёпок отказался. При этом строит из себя жертву.
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Кузьмич на трибуне
1640198000
А слабо было самому позвонить Карпину, и сказать :" Валерий Георгиевич, я уверен в своих силах и готов помочь вам и сборной в решающем матче. Поверьте не подведу. Если вы свой топор войны зарыли, то я свой кинул в море."
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JTherry
1640198802
сам себя "личностью" назвал, а других "хороших футболистов", походя, обосрал, и с ними он "биться собрался"...) они же испугаются (по словам рукаку), с кем играть будешь, "герой"..?
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Play
1640199247
Так ты уже один большой матч с Хорватией играл, точнее не играл, а стоял.
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мы_не_рабы
1640199277
" И тут Остапа понесло!" Чего мелочиться? Большой.... да тогда уж сразу великий! величайший! игрочище! Правда про большого футболиста, который играл только в РПЛ и особо не блистал в матчах сборной против статусных соперников - это от лукавого. Про больших и великих - это к Головину, тот против них играет периодически, и Миранчуку - тот их видит с лавки. А игрочишка как не пыжился, так дальше Питера и не уехал.
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