Дзюба: «Карпин сказал: «Я другой человек, топор войны зарыт». То, что началось дальше – не мое решение»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Я пришел на нашу встречу с чистым сердцем, искренне хотел все забыть. Он протянул мне руку: «Я другой человек, топор войны зарыт». Я ему поверил.

То, что дальше началось, это не мое решение, не мое право. Вызывает или не вызывает, но определенное уважение должно быть, раз мы пожали руки. Не надо стараться оскорбить или что-то сказать.

Когда он не позвал меня (на первый сбор) – это нормально. Когда позвал, а я чувствовал, что не в форме, то зачем мне ехать? Говорят, я кого-то там испугался, конкуренции испугался, это ладно, время все рассудит», – сказал Дзюба.

Дзюба не играет за сборную с июня.

Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.

Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

Дзюба: «Болельщики – неблагодарный народ. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам»