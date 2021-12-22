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  • Дзюба: «Карпин сказал: «Я другой человек, топор войны зарыт». То, что началось дальше – не мое решение»

Дзюба: «Карпин сказал: «Я другой человек, топор войны зарыт». То, что началось дальше – не мое решение»

22 декабря 2021, 19:32
18

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Я пришел на нашу встречу с чистым сердцем, искренне хотел все забыть. Он протянул мне руку: «Я другой человек, топор войны зарыт». Я ему поверил.

То, что дальше началось, это не мое решение, не мое право. Вызывает или не вызывает, но определенное уважение должно быть, раз мы пожали руки. Не надо стараться оскорбить или что-то сказать.

Когда он не позвал меня (на первый сбор) – это нормально. Когда позвал, а я чувствовал, что не в форме, то зачем мне ехать? Говорят, я кого-то там испугался, конкуренции испугался, это ладно, время все рассудит», – сказал Дзюба.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
  • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

Дзюба: «Болельщики – неблагодарный народ. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (18)
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Rabinovi_ch
1640192050
Старший врач сборной России Владимир Хайтин прокомментировал вынужденный отъезд полузащитника «Химок» Дениса Глушакова из расположения национальной команды. "К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах" ------- Может тренерскому и медицинскому составу решать в форме ты или нет? 90 минут не отбегаешь, но на конечный отрезок в 15 минут тебя бы хватило.... Или выходить на замену в сборной гордость не позволяет?
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MaxRnD
1640194533
(с) "Когда позвал, а я чувствовал, что ......" Словакия со Словенией могут накидать так, что позора не оберёшься ? Ну перебздел малёха, зачем сказки про неготовность-то сочинять ?
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JTherry
1640194956
вот же засранец, извращает факты как ему угодно и выгодно... когда рукаку вызвали на второй сбор, он был в форме, ему просто очень хотелось насолить Карпину из-за невызова на первый сбор... в зените рукаку слишком много прощали: за его порно-видосы в любой нормальной команде сразу стал бы изгоем... пусть узнает у Миллера, во что ему обошлось обеление "голубого щенка" на ТВ...)
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NewLife
1640197659
Юлит гаденыш.
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Кузьмич на трибуне
1640197795
Скажи честно, что не верил в победу над Словаками и Словенией, и очень хотелось, что бы Карпин сел в лужу.
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ArReal
1640200502
Карпин притащил свои обиды в сборную и вывернул их перед важными матчами -а Дзюба ответку кинул)в итоге мы в жопе))
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Plyash
1640209040
Какой смрад из этой пасти в очередной раз...
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zigbert
1640261717
Чего обижаться то если сам отказался от вызова в сборную по несущественной причине.
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