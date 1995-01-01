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    Дзюба: «Карпин сказал: «Я другой человек, топор войны зарыт». То, что началось дальше – не мое решение»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    «Я пришел на нашу встречу с чистым сердцем, искренне хотел все забыть. Он протянул мне руку: «Я другой человек, топор войны зарыт». Я ему поверил.

    То, что дальше началось, это не мое решение, не мое право. Вызывает или не вызывает, но определенное уважение должно быть, раз мы пожали руки. Не надо стараться оскорбить или что-то сказать.

    Когда он не позвал меня (на первый сбор) – это нормально. Когда позвал, а я чувствовал, что не в форме, то зачем мне ехать? Говорят, я кого-то там испугался, конкуренции испугался, это ладно, время все рассудит», – сказал Дзюба.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
    • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

    Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

    Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19374

      JTherry 40 минут назад

      вот же засранец, извращает факты как ему угодно и выгодно... когда рукаку вызвали на второй сбор, он был в форме, ему просто очень хотелось насолить Карпину из-за невызова на первый сбор... в зените рукаку слишком много прощали: за его порно-видосы в любой нормальной команде сразу стал бы изгоем... пусть узнает у Миллера, во что ему обошлось обеление "голубого щенка" на ТВ...)

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      Рейтинг: +48215

      MaxRnD 48 минут назад

      (с) "Когда позвал, а я чувствовал, что ......"
      Словакия со Словенией могут накидать так, что позора не оберёшься ?

      Ну перебздел малёха, зачем сказки про неготовность-то сочинять ?

      1
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      Рейтинг: +5032

      Виталий Орехов 1 час назад

      Болван! После встречи с тобой В.Г. Карпин понял, что "каким ты был, таким ты и остался..."

      3
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      Рейтинг: +690

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Старший врач сборной России Владимир Хайтин прокомментировал вынужденный отъезд полузащитника «Химок» Дениса Глушакова из расположения национальной команды.

      "К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах"
      -------
      Может тренерскому и медицинскому составу решать в форме ты или нет?
      90 минут не отбегаешь, но на конечный отрезок в 15 минут тебя бы хватило.... Или выходить на замену в сборной гордость не позволяет?

      1
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      Рейтинг: +87

      КУКУШКА 1 час назад

      Одно и тоже весь день на бомбардире))) Усы,Валерка,Дзюба!

      Дайте уже свежую новость про зянит,кого они там собрались покупать,ну так чисто нам на вечер поржать)))))

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