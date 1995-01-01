Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Форвард «Интернасьонала» Алберто не хочет переходить в «Зенит». Переговоры зашли в тупик

    Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто не хочет переходить в «Зенит», сообщает журналист Бруно Андраде.

    Переговоры о переходе 20-летнего игрока в российский клуб зашли в тупик. «Интернасьонал» сделает все возможное, чтобы сохранить игрока в 2022-м году.

    Ранее сообщалось, что представители Алберто предложили его услуги «Барселоне». С бразильцем уже контактировали «Милан» и «Арсенал».

    • Алберто – воспитанник «Сантоса».
    • В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Бруно Андраде

    Журналист UOL Esporte - 5-го по посещаемости спортивного портала в Бразилии.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:52
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      Аден 8 минут назад

      паря выбрал карьеру, а не бабло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15437

      Garrincha58 28 минут назад

      насрать я бы ни одного бразила не подписал что толку от Малкома только деньги на ветер и на зарплату то же за эти деньги можно было всех лучших российских игроков скупить как это делает Ювентус или Бавария как сейчас делает Локо и Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      КУКУШКА 42 минуты назад

      Не хочет позориться в середняке Российском.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1694

      Lenin26 1 час назад

      Не тот игрок,для покупки которого стоило бы жопу рвать,не хочет и не надо,перспективен ,но не более.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4545

      R_a_i_n 1 час назад

      Это прям как Луан. Будет ждать предложение от топ клуба!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Питерский князь 1 час назад

      Все, вдруг, захотели в Барселону.
      Договорятся и окажется в Динамо Брянск.
      :))))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92283
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68330
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru