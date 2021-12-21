Форвард «Интернасьонала» Алберто не хочет переходить в «Зенит». Переговоры зашли в тупик

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто не хочет переходить в «Зенит», сообщает журналист Бруно Андраде.

Переговоры о переходе 20-летнего игрока в российский клуб зашли в тупик. «Интернасьонал» сделает все возможное, чтобы сохранить игрока в 2022-м году.

Ранее сообщалось, что представители Алберто предложили его услуги «Барселоне». С бразильцем уже контактировали «Милан» и «Арсенал».