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  • Форвард «Интернасьонала» Алберто не хочет переходить в «Зенит». Переговоры зашли в тупик

Форвард «Интернасьонала» Алберто не хочет переходить в «Зенит». Переговоры зашли в тупик

21 декабря 2021, 08:52
12

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто не хочет переходить в «Зенит», сообщает журналист Бруно Андраде.

Переговоры о переходе 20-летнего игрока в российский клуб зашли в тупик. «Интернасьонал» сделает все возможное, чтобы сохранить игрока в 2022-м году.

Ранее сообщалось, что представители Алберто предложили его услуги «Барселоне». С бразильцем уже контактировали «Милан» и «Арсенал».

  • Алберто – воспитанник «Сантоса».
  • В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

Источник: твиттер Бруно Андраде

Журналист UOL Esporte - 5-го по посещаемости спортивного портала в Бразилии.

Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Интернасьонал Зенит
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1640066535
Это прям как Луан. Будет ждать предложение от топ клуба!
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Lenin26
1640067050
Не тот игрок,для покупки которого стоило бы жопу рвать,не хочет и не надо,перспективен ,но не более.
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Garrincha58
1640069261
насрать я бы ни одного бразила не подписал что толку от Малкома только деньги на ветер и на зарплату то же за эти деньги можно было всех лучших российских игроков скупить как это делает Ювентус или Бавария как сейчас делает Локо и Спартак
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серега кашин
1640074267
придурок ждет что его в реал, мс или псж позовут- так и просидит всю жизнь в бразилии
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Bozigit
1640078165
Не уговорили значит
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Борисыч1
1640081809
Не хочешь в зенитку, иди в Динамо. Но шальных болотных денег не жди.
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ilichkadr
1640083201
Молодой, зелёный, от мамкиной сиськи боится оторваться.
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КСин
1640103103
слабенький игрок, никая Барселона , Арсенал и Милан им не интересуются. новый дзюба Зениту тоже не нужен , от старого никак не избавиться.
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