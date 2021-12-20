Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Mundo Deportivo: «Барселоне» предложили купить Алберто, которым интересуется «Зенит»

    Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто может продолжить карьеру в «Барселоне».

    Представители 20-летнего футболиста предложили каталонскому клубу услуги своего клиента.

    С бразильцем, за которого придется заплатить около 15 миллионов евро, уже контактировали «Милан» и «Арсенал».

    Сообщалось, что форвард также интересен «Зениту».

    • Алберто – воспитанник «Сантоса».
    • В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1650

      lek! 1 час назад

      Куда этим второсортным клубам тягаться с Зенитом .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +573

      Soccerdealer63 > lek! 57 минут назад

      Да уж... Мне подобные наши "притёрки" к великим напоминают анекдот:
      Встретились русский и американец и заспорили, у кого в стране больше свободы. Вот американец и говорит: я могу встать перед Белым домом и во всю глотку крикнуть: "Рейган дурак!", и мне ничего за это не будет. Русский отвечает: у нас тоже полная свобода. Я тоже могу выйти на Красную площадь и во всю глотку орать: "Рейган дурак!" И мне тоже ничего не будет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92265
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68324
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru