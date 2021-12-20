Mundo Deportivo: «Барселоне» предложили купить Алберто, которым интересуется «Зенит»

Куда этим второсортным клубам тягаться с Зенитом .
Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто может продолжить карьеру в «Барселоне».
Представители 20-летнего футболиста предложили каталонскому клубу услуги своего клиента.
С бразильцем, за которого придется заплатить около 15 миллионов евро, уже контактировали «Милан» и «Арсенал».
Сообщалось, что форвард также интересен «Зениту».
- Алберто – воспитанник «Сантоса».
- В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.