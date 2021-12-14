Форвард «Интернасьонала» Алберто готов перейти в «Зенит». Он обсуждал это с Клаудиньо, Малкомом и Сантосом

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто согласен продолжить карьеру в «Зените».

По информации «Чемпионата», стороны ведут активные переговоры по трансферу 20-летнего футболиста.

Сам бразилец готов к переходу и уже общался со своими соотечественниками Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом.

Ожидается, что сумма сделки составит около 20 миллионов евро с учетом всех бонусов.