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  • Форвард «Интернасьонала» Алберто готов перейти в «Зенит». Он обсуждал это с Клаудиньо, Малкомом и Сантосом

Форвард «Интернасьонала» Алберто готов перейти в «Зенит». Он обсуждал это с Клаудиньо, Малкомом и Сантосом

14 декабря 2021, 14:48
35

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто согласен продолжить карьеру в «Зените».

По информации «Чемпионата», стороны ведут активные переговоры по трансферу 20-летнего футболиста.

Сам бразилец готов к переходу и уже общался со своими соотечественниками Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом.

Ожидается, что сумма сделки составит около 20 миллионов евро с учетом всех бонусов.

  • Алберто – воспитанник «Сантоса».
  • В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Интернасьонал Дуглас Сантос Малком Клаудиньо
Комментарии (35)
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Беспонтий
1639483729
это будет уже созвездие зенит в шахтаре чёрная дыра и белый карлик единовременно
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ZENIT-59
1639485295
Я бы сказал что перед играми в Лиге Европы неплохое намерение,тем более вопрос по Азмуну не решён.Тем более молодой напалающий
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Lenin26
1639487319
Посмотрел нарезку с его участием,честно скажу чего то невероятного не увидел,но для 20 летнего пацана физически очень хорошо сложен,имеет хорошее видение поля,техника паса и удара на нормальном уровне,хорошо чувствует мяч и умеет с ним работать.Если дать играть на постоянке потенциально может закрыть нам позицию нападающего на долгие годы,но нарезка сделана в бразильском чемпионате где дают много пространства,как он будет чувствовать себя в нашем закрытом чемпионате большой вопрос.
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mamba9090909
1639487944
Раз разговаривал с Клаудиньо, значит он уже наш.
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neveldomha
1639490783
По физическим данным превосходит Азмуна (по стилю даже больше похож на Кузяева), но вот судя по видео нарезке не увидел, чтобы он головой играл также как и иранец.
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Из Твери Леха
1639491591
Зенит по ходу хочет быть как Шахтер, выстроив костяк из бразильцев. Ну что ж, поглядим что получится.
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Garrincha58
1639492164
зачем такой дорогой игрок? можно за лямов семь сторговаться с Сочи за Кассьерру
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ySS
1639492930
Все таки перс уходит, если берут ещё одного иноагента)
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portero
1639505745
Когда объявят, раз уже все на мази, посмотрим что за фрукт...
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mihail200606
1639510131
То аргентосов пачками брали, теперь бразильцев.. Но с клаудиньо угадали, конечно..
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