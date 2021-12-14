Форвард «Интернасьонала» Алберто готов перейти в «Зенит». Он обсуждал это с Клаудиньо, Малкомом и Сантосом

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто согласен продолжить карьеру в «Зените».
По информации «Чемпионата», стороны ведут активные переговоры по трансферу 20-летнего футболиста.
Сам бразилец готов к переходу и уже общался со своими соотечественниками Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом.
Ожидается, что сумма сделки составит около 20 миллионов евро с учетом всех бонусов.
- Алберто – воспитанник «Сантоса».
- В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»