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    Форвард «Интернасьонала» Алберто готов перейти в «Зенит». Он обсуждал это с Клаудиньо, Малкомом и Сантосом

    Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто согласен продолжить карьеру в «Зените».

    По информации «Чемпионата», стороны ведут активные переговоры по трансферу 20-летнего футболиста.

    Сам бразилец готов к переходу и уже общался со своими соотечественниками Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом.

    Ожидается, что сумма сделки составит около 20 миллионов евро с учетом всех бонусов.

    • Алберто – воспитанник «Сантоса».
    • В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии8
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      Рейтинг: +80

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 12 минут назад

      Они ему сказали давай к нам в бомжарню тут платят не за что бешеные деньги) года два три посмеемся заработаем и убежим))

      1
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      Рейтинг: +1192

      ZENIT-59 26 минут назад

      Я бы сказал что перед играми в Лиге Европы неплохое намерение,тем более вопрос по Азмуну не решён.Тем более молодой напалающий

      2
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      Рейтинг: +13245

      ilichkadr > ZENIT-59 16 минут назад

      Если такой же шустрый как и Клаудиньо, то почему бы и не взять? Главное молодой, можно будет потом его и не хило продать.

      0
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      Рейтинг: +22049

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Какая главная тема вашего обсуждения всем понятно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13245

      ilichkadr 39 минут назад

      Никто и не сомневался, что согласие Алберто явилось следствием разговора со своими соотечественниками. Язык общения это ГЛАВНОЕ, что необходимо каждому человеку, особенно молодому.

      0
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      Рейтинг: +23341

      vladimir-7 48 минут назад

      Зенит втридорога, плюс бонусы покупает игрока и может себе это
      позволить, ведь в ЛЧ он заработал огромное количество денег, дойдя до ЛЕ, если не хватит, то Газпром добавит лимонов 19 евро.

      1
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      Рейтинг: +170

      Беспонтий 52 минуты назад

      это будет уже созвездие
      зенит в шахтаре
      чёрная дыра и белый карлик единовременно

      1
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      Рейтинг: +13245

      ilichkadr > Беспонтий 36 минут назад

      Скорее шахтар в Зените, но на сей раз без румына.

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