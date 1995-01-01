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    Тихонов – о Ваноли в «Спартаке»: «В Италии все смеются. Он никому не нужен в Серии В»

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возможное назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера столичного клуба.

    «Я разговаривал с одним человеком. Он мне говорит, что в Италии все смеются, потому что Ваноли ни в Серии А, ни в Серии В никому не нужен. Но при этом его берут в команду с именем из России», – сказал Тихонов.

    Агент Ваноли: «Паоло – новый главный тренер «Спартака»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +22463

      bset 20 минут назад

      Мы тоже посмеялись, как ты Широкова защищал, который чуть человека не убил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +999

      Alex Flash 22 минуты назад

      Лучше бы мозги почаще меняли ,а не тренеров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12376

      Cleaner 28 минут назад

      Тихонов, и в РОССИИ тоже все РЖУТ!

      2
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      Рейтинг: +13283

      ilichkadr 44 минуты назад

      Если уже заслуженные спартачи смеются, то это конец ИЛИ начало возрождения?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1355

      Obojaemiy 57 минут назад

      Так Здесь ключевая роль не в опыте и умении тренера, а в агенте и спортдире... денег отвалили, своего продвинули и хрен с ним Ваноли или Петя Иванов из Урюпинска

      0
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      Рейтинг: +13301

      Hektor 84 59 минут назад

      Андрюха с тебя тоже многие потешаются. Ты вроде тренер, но даже в болотной рпл ни кому не нужен. Не надо злорадствовать по этому поводу. Ваноли хотя бы был в тренерском штабе Конте в Ювентусе, Интере, Челси, сборной Италии, имеет дух победителя и выигрывал трофеи. В чьем штабе трудился ты, кого тренировал и что выиграл? Ты в задрипанной лиге Казахстана прославился! В рпл вообще не востребован.

      1
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      Рейтинг: +12376

      Cleaner > Hektor 84 26 минут назад

      А Вы, значит, рады приходу в Спартак такого именитого и опытного тренера?..)))

      1
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      Рейтинг: +2882

      Derzkiy1 1 час назад

      Санта Барбара Спартаковская !
      В России смеются над сменой тренера раз в год ….

      1
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      Рейтинг: +12376

      Cleaner > Derzkiy1 25 минут назад

      Смеются? РЖУТ!!!...)))

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      Рейтинг: +10369

      alex1951 1 час назад

      Тихон...лады....давай тогда поиграем.
      Предлагаю пари.
      Мой прогноз : Ваноли Спагетти к концу Чемпа запакует чемоданчик и ,,аривидерчи Спартакус,скузо...,,

      0
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      Рейтинг: +161

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Дело говорит Легенда,дело)

      0
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      Рейтинг: +1704

      sovok 1 час назад

      Давно понятно, Спартаку нужны отечественные тренеры!!!!!
      Опытных спартаковцев полно...
      Они и знают, и умеют, и болеют за Спартак...

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      Рейтинг: +18180

      derrik2000 > sovok 1 час назад

      А почему только спартаковцы?
      Просто нужен ТРЕНЕР.
      Желательно русский или русскоязычный, потому что большинство в команде всё таки говорит на русском.
      Но Салиховы испытывают экстаз перед итальянскими фамилиями.

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