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  • Тихонов – о Ваноли в «Спартаке»: «В Италии все смеются. Он никому не нужен в Серии В»

Тихонов – о Ваноли в «Спартаке»: «В Италии все смеются. Он никому не нужен в Серии В»

17 декабря 2021, 09:59
32

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возможное назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера столичного клуба.

«Я разговаривал с одним человеком. Он мне говорит, что в Италии все смеются, потому что Ваноли ни в Серии А, ни в Серии В никому не нужен. Но при этом его берут в команду с именем из России», – сказал Тихонов.

Агент Ваноли: «Паоло – новый главный тренер «Спартака»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Ваноли Паоло
Комментарии (32)
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Derzkiy1
1639726406
Санта Барбара Спартаковская ! В России смеются над сменой тренера раз в год ….
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Hektor 84
1639726609
Андрюха с тебя тоже многие потешаются. Ты вроде тренер, но даже в болотной рпл ни кому не нужен. Не надо злорадствовать по этому поводу. Ваноли хотя бы был в тренерском штабе Конте в Ювентусе, Интере, Челси, сборной Италии, имеет дух победителя и выигрывал трофеи. В чьем штабе трудился ты, кого тренировал и что выиграл? Ты в задрипанной лиге Казахстана прославился! В рпл вообще не востребован.
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ilichkadr
1639727519
Если уже заслуженные спартачи смеются, то это конец ИЛИ начало возрождения?
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ivany4
1639730548
Можно подумать, что российские тренера заполонили Европу. А сборная страны не вылазит из призеров ЧМ и ЧЕ.))) Похоже чем дольше человек без работы, тем быстрее у него развивается зависть и злорадство. Эх, Андрюща... бывшая легенда...
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Дядя Серёжа
1639730602
Да Андрюх, быть тренером - это не в ближний угол угол со штрафного забивать. Если претендуешь - скажи: Дайте мне, я Чемпион! А это базарный трепет
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NewLife
1639731586
Лучше бы промолчал, чем цитировать какого-то "одного человека". Если ты еще легенда и способен думать, то вспомни русскую поговорку: хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Я думаю, одному лысому тренеру сейчас не смешно.
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Тазит
1639735209
Так то же в Италии, а Спартак - российский клуб. У нас лидера чемпионата тренирует Семак, который счастлив от того, с Мальмёй на выезде за счёт левого пенальти ничейку сгонял. У нас "русский Мауриньо" в Чемпионшипе показал себя полным нулем. Так что не надо тут, панимаш...
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Nerlinger
1639738677
Тут нужен дабы поржать
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zigbert
1639746068
Наверное постоянные неудачи в своей работе и заставили Андрея высказаться подобным образом.
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алдан2014
1639746491
Каррера тоже не имел опыта главного. Итог : золото и бронза. Надоело уже ,что наши российские тренеры ни чего не добившись вообще,ноль,зеро,начинают рассуждения на тему какие плохие специалисты к нам едут. Если четвёртый помощник Конте сходу берет золото рпл,то что говорить об уровне наших тренеров? Семак не исключение,ему просто дают игроков высокого класса,Газпром рулит
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