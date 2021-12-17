Тихонов – о Ваноли в «Спартаке»: «В Италии все смеются. Он никому не нужен в Серии В»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возможное назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера столичного клуба.

«Я разговаривал с одним человеком. Он мне говорит, что в Италии все смеются, потому что Ваноли ни в Серии А, ни в Серии В никому не нужен. Но при этом его берут в команду с именем из России», – сказал Тихонов.

Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Он уже прилетел в Москву.

Он сменит Руя Виторию .

. Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

Агент Ваноли: «Паоло – новый главный тренер «Спартака»