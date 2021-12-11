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Журналист Кудинов: «Спартак» презентует Ваноли 17 декабря

11 декабря 2021, 00:23
33

«Спартак» не передумал назначать на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Его презентация намечена на 17 декабря, сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов.

Участие в подписании контракта принимает агент Ваноли Андреа Д'Амико. Помощником тренера должен стать Марко Донадель, бывший итальянский футболист.

«Характер у Паоло боевой, энергии и мотивации у него с избытком, а теоретических знаний о Спартаке хватит на троих. По эмоциям у кромки поля он куда ближе к Массимо Каррере и Доменико Тедеско, чем к Рую Витории, так что скучно с ним точно не будет», – написал Кудинов.

  • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Весной команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

«СЭ»: «Спартак» проведет зимние сборы под руководством Ваноли в ОАЭ

Источник: телеграм-канал Георгия Кудинова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак
Комментарии (33)
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FC_MORDOVIA
1639172436
Слишком подло получается... Только играть начали нормально, сново будут перестраиваться под нового тренера, в общем из ЛЕ вылетят сразу же
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derrik2000
1639172467
"По эмоциям у кромки поля он куда ближе к Массимо Каррере и Доменико Тедеско, чем к Рую Витории, так что скучно с ним точно не будет», – написал Кудинов." Опять, значица, КЛОУНА ПОПРЫГУНИСТОВГО собираются подписывать "на капитанский мостик". Ну, видимо, Зареме такие нДравятся. Возбуждают её. понимаешь...
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DOCTOR PENALTY
1639173376
Локо уволил Николича, пригласил немца и оказался в жопе. Спартак делает тоже самое с Руем и рискует попасть туда же. Зачем это?
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ivany4
1639173937
Значимость и ценность тренера, не в тех сухих характеристиках, которые здесь написаны, а в его достижениях. Будем посмотреть. По зимним тренировочным играм, усилению или не усилению, привлечению молодежи, начнем судить о дальнейших перспективах команды.
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Дедуктор
1639198437
Если Спартак хочет вернуть брэнд народной команды и уйти от нынешнего статуса карманной игрушки гламурных п... четы фердыщенковых, то почему бы не сделать Федуну простые и очевидные шаги. Посоветоваться с народом - есть ли смысл сейчас менять тренеров. Мог бы Федунок, хотя бы, набрать номер телефона кого либо из авторитетных спартачей. Романцеву для начала позвонить. Сказать: Олег Иваныч, выручай. Совет нужен. Нешто, Романцев бы послал его ...? Думаю, дал бы компетентный и, скорее всего, правильный совет. Такой поступок со стороны Федунка был бы много более правильным, чем потакать капризам всяких паскуд. Был бы ..
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oyabun
1639198438
Я всегда был против Витории, но ломать то что только начало выстраиваться.. А главное вместо Мастера приглашают Подмастерье.
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алдан2014
1639206203
Ну если сам журналист Кудинов сказал...кстати а кто это??
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Plyash
1639207749
Какой же урод Федун,а по мозгам своим просто инвалид.Спартак весной в Европе играть будет,в России отстаёт от третьего места всего лишь на 5 очков,а во втором круге ещё играть и играть.Зачем трогать Руя и команду,они сейчас на эмоциональном подьёме,не надо мешать.Кто бы упрятал этого дебила Федуна в психушку,или пристрелил на худой конец...
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Yuriysss
1639207904
Очень жаль, подло поступили с тренером, который с таким составом и в такой группе вывел их в плей-офф!!!
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rash1959
1639212240
Ну что накинулись на нового? Он ещё ничего не сделал. Может получится так, что изберут ради евровесны. Ведь честно признаться, то прошли просто ЧУДОМ. Почему сдохли те, кто полгода назад взяли второе место в рпл? Надо смотреть и после этого о чем то говорить.
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