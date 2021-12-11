Журналист Кудинов: «Спартак» презентует Ваноли 17 декабря

«Спартак» не передумал назначать на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Его презентация намечена на 17 декабря, сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов.

Участие в подписании контракта принимает агент Ваноли Андреа Д'Амико. Помощником тренера должен стать Марко Донадель, бывший итальянский футболист.

«Характер у Паоло боевой, энергии и мотивации у него с избытком, а теоретических знаний о Спартаке хватит на троих. По эмоциям у кромки поля он куда ближе к Массимо Каррере и Доменико Тедеско, чем к Рую Витории, так что скучно с ним точно не будет», – написал Кудинов.

Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Весной команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

«СЭ»: «Спартак» проведет зимние сборы под руководством Ваноли в ОАЭ