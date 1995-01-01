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    Журналист Кудинов: «Спартак» презентует Ваноли 17 декабря

    «Спартак» не передумал назначать на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Его презентация намечена на 17 декабря, сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов.

    Участие в подписании контракта принимает агент Ваноли Андреа Д'Амико. Помощником тренера должен стать Марко Донадель, бывший итальянский футболист.

    «Характер у Паоло боевой, энергии и мотивации у него с избытком, а теоретических знаний о Спартаке хватит на троих. По эмоциям у кромки поля он куда ближе к Массимо Каррере и Доменико Тедеско, чем к Рую Витории, так что скучно с ним точно не будет», – написал Кудинов.

    • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Весной команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Кудинова

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    Сегодня, 00:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9841

      ivany4 48 минут назад

      Значимость и ценность тренера, не в тех сухих характеристиках, которые здесь написаны, а в его достижениях.
      Будем посмотреть. По зимним тренировочным играм, усилению или не усилению, привлечению молодежи, начнем судить о дальнейших перспективах команды.

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      Рейтинг: +13088

      житель СПб 52 минуты назад

      Ребята хотят продолжать веселить всех...

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      Рейтинг: +21994

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Локо уволил Николича, пригласил немца и оказался в жопе. Спартак делает тоже самое с Руем и рискует попасть туда же. Зачем это?

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      Рейтинг: +10

      dgdf76 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +4927

      Semenycch 1 час назад

      Очень интересный тренер. Представитель лучшей тренерской школы мира. А что у него получится в свинарнике сказать трудно, многие в этом вонючем месте скоро превращались в свиней. С кем поведешься...

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      Рейтинг: +2681

      Andrering87 > Semenycch 22 минуты назад

      Ты лучше на свой вонючий заднеприводный бордель смотри..

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      Рейтинг: +18043

      derrik2000 1 час назад

      "По эмоциям у кромки поля он куда ближе к Массимо Каррере и Доменико Тедеско, чем к Рую Витории, так что скучно с ним точно не будет», – написал Кудинов."

      Опять, значица, КЛОУНА ПОПРЫГУНИСТОВГО собираются подписывать "на капитанский мостик".

      Ну, видимо, Зареме такие нДравятся.
      Возбуждают её. понимаешь...

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      Рейтинг: +85

      FC_MORDOVIA 1 час назад

      Слишком подло получается...
      Только играть начали нормально, сново будут перестраиваться под нового тренера, в общем из ЛЕ вылетят сразу же

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