Журналист Кудинов: «Спартак» презентует Ваноли 17 декабря

Значимость и ценность тренера, не в тех сухих характеристиках, которые здесь написаны, а в его достижениях.
Будем посмотреть. По зимним тренировочным играм, усилению или не усилению, привлечению молодежи, начнем судить о дальнейших перспективах команды.
«Спартак» не передумал назначать на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Его презентация намечена на 17 декабря, сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов.
Участие в подписании контракта принимает агент Ваноли Андреа Д'Амико. Помощником тренера должен стать Марко Донадель, бывший итальянский футболист.
«Характер у Паоло боевой, энергии и мотивации у него с избытком, а теоретических знаний о Спартаке хватит на троих. По эмоциям у кромки поля он куда ближе к Массимо Каррере и Доменико Тедеско, чем к Рую Витории, так что скучно с ним точно не будет», – написал Кудинов.
- Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Весной команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
«СЭ»: «Спартак» проведет зимние сборы под руководством Ваноли в ОАЭ