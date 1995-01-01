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    Агент Ваноли: «Паоло – новый главный тренер «Спартака»

    Андреа Д'Амико, агент Паоло Ваноли, подтвердил информацию о том, что его клиент стал главным тренером «Спартака».

    «Паоло Ваноли — новый тренер «Спартака». Клуба, который я очень хорошо знаю. Клуба с фантастическим стадионом и отличным спортивным центром», – сказал Д'Амико.

    • Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря.
    • Он сменит Руя Виторию.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

    Ваноли прилетел в Москву. Он возглавит «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер шоу Tutti Convocati

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1874

      B.G. 1 минуту назад

      Издевательство хозяев клуба над болельщиками Спартака - продолжаются ((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +553

      alefreddy 7 минут назад

      уже ничего не изменить посмотрим на приобретения и результаты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1146

      нейтральныйкакникто 9 минут назад

      И сколько их , новых , ещё будет до начала 2023 года ? 2 или 3 ??????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +474

      БеZуМныЙ 13 минут назад

      Теперь этот физрук накупит всякого хлама.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +141

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > БеZуМныЙ 12 минут назад

      Лиж бы ни как у бомжей,которые МЯЛЬМЕ ладу дать не могут)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +855

      ВасяК > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 8 минут назад

      Там Вольво,а у них ...!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +663

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян > БеZуМныЙ 7 минут назад

      Какой клуб такие игрочишки и тренеришки. Дупель пусто.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      Frankfurt Am Main 17 минут назад

      щас попрут трансферы одним за другим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8866

      Alekxei Z. 20 минут назад

      Судя по комментариям эта новость обеспокоила Бомжевик.
      Вам то что ребята, откуда зуд в задницах ?
      Давай Паоло, удачи !!!
      Вива Италия !!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 20 минут назад

      Ну что коль так. Добро пожаловать в лучший клуб России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18173

      derrik2000 22 минуты назад

      Народ ел уху от счастья" (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 23 минуты назад

      Очередной тренер в спаме за огромные деньги станет физруком.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +322

      Zenit40k 31 минуту назад

      Мда , очередной тренер
      Спартак клуб клоунов ,от болельщиков до руководства

      4
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      Рейтинг: +1146

      нейтральныйкакникто > Zenit40k 14 минут назад

      Точно , переписывался здесь с двумя , даже не фанами а с фанатиками- настоящие клоуны

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