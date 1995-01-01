Агент Ваноли: «Паоло – новый главный тренер «Спартака»

Андреа Д'Амико, агент Паоло Ваноли, подтвердил информацию о том, что его клиент стал главным тренером «Спартака».

«Паоло Ваноли — новый тренер «Спартака». Клуба, который я очень хорошо знаю. Клуба с фантастическим стадионом и отличным спортивным центром», – сказал Д'Амико.

Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря.

Он сменит Руя Виторию .

. Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

Ваноли прилетел в Москву. Он возглавит «Спартак»