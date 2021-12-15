Ваноли прилетел в Москву. Он возглавит «Спартак»

Итальянский тренер Паоло Ваноли прибыл в Москву. Вскоре его должны назначить на пост главного тренера «Спартака».

Ваноли встречал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря.

Он сменит Руя Виторию .

. Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.