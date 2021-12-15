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    Ваноли прилетел в Москву. Он возглавит «Спартак»

    Итальянский тренер Паоло Ваноли прибыл в Москву. Вскоре его должны назначить на пост главного тренера «Спартака».

    Ваноли встречал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря.
    • Он сменит Руя Виторию.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15056

      paracetamol 20 минут назад

      Кто такой Ваноли и с чем его едят? Расскажите руководители свинарника.

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      Рейтинг: +2663

      Валерий2705 23 минуты назад

      Дибилизм сраптака продолжается на потеху публике! Ничего не скажешь, то место которое занимает мясо в таблице не по их составу конечно, но Руй действительно пытается ставить им атакующую игру, вышли из группы ЛЕ, между прочим не из самой простой. Дайте ему пару трансферов нормальных под его игру, посмотрите, что будет. Но нет, пригласим топа - Ваноли, , очередная неустойка уже заждались в кармане Федуна.

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      Рейтинг: +1127

      Semargl18 34 минуты назад

      ну вот.. пара матчей и приклеится кликуха "ВСЁ НУЛИ"

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      Рейтинг: +763

      Лфшт 39 минут назад

      Как прилетел, так и улетит

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      Рейтинг: +6309

      vladik12 45 минут назад

      Точно так же, достаточно камерно и буднично, динамовцы встречали Шварца. Тоже не совсем понимали, что за очередной шарлатан приехал. А оказался толковым, интересным тренером, нашедшим в России себя и понимание фанатья.
      Может, и с Малаховым-Юраном так же все хорошо будет.

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      Рейтинг: +19224

      JTherry > vladik12 33 минуты назад

      так же камерно и буднично, поприветствуем Ваноли: "добро пожаловать в наш спартаковский ад...")

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      Рейтинг: +6309

      vladik12 48 минут назад

      Не то Малахов, не то Юран.

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      Рейтинг: +19224

      JTherry 49 минут назад

      скромненько встретили, но со вкусом...) посмотрим, что ты сможешь сделать, как тренер Спартака, Паша...

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      Рейтинг: +4386

      R_a_i_n 53 минуты назад

      С богом.

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