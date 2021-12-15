Ваноли прилетел в Москву. Он возглавит «Спартак»

Кто такой Ваноли и с чем его едят? Расскажите руководители свинарника.
Итальянский тренер Паоло Ваноли прибыл в Москву. Вскоре его должны назначить на пост главного тренера «Спартака».
Ваноли встречал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря.
- Он сменит Руя Виторию.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
Паоло Ваноли прилетел в МосквуПредполагаемый новый главный тренер «Спартака» прибыл в «Шереметьево» из ВенецииМатч ТВ pic.twitter.com/zCBwhEOHft— Матч ТВ (@MatchTV) December 15, 2021