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  • Журналист Лонгари: Ваноли возглавит «Спартак» в ближайшие часы

Журналист Лонгари: Ваноли возглавит «Спартак» в ближайшие часы

14 декабря 2021, 19:28
21

Паоло Ваноли станет новым главным тренером «Спартака».

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, 49-летний итальянец возглавит московский клуб в ближайшие часы. Вместе с ним в «Спартаке» будет работать экс-скаут «ПСЖ» Лука Каттани – он займeт пост спортивного директора клуба.

  • Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря.
  • Он сменит Руя Виторию.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

«Чемпионат»: «Спартак» нанял переводчика для Ваноли

Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари

Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 78,2 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (21)
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JTherry
1639501483
сколько тренеров в Спартак ни бери, все-равно через год-два заменят, когда командой рулит истеричка...((
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fhnv
1639501774
потому что руководитель Леонид Е БЛУ Н
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R_a_i_n
1639501786
Руй в любом случае оставит в основном положительные впечатления о себе. Да, статистика в чемпе ахавоя. Но... он сделал максимум в этом положении. Лично я спасибо ему говорю.
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Atom2020
1639501837
Все правильно ... на столетие клуба ассистента в главные тренеры, скаута спортивным директором ... а Лёню назначить главным скоморохом всея РПЛ
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alefreddy
1639502373
Под Ваньоли трансферы уже пошли а кого Рую приобрели?Он выжал максимум в ЛЕ а на чемпионат игроки давно забили
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Fusballer
1639503055
Ждём с нетерпением!
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alefreddy
1639503483
может трансферы пойдут толковые(при том что Свинов и Хлусевич хорошее пополнение)
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portero
1639506921
Симпатичные итальянцы, надеюсь эмоциональные, так что игра Спартака должна быть веселой...
Главное защитников надо в Италии прикупить...
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Дедуктор
1639533471
А Ванильного спросили - хочет ли он Ломика сбагривать в Рубин? Ломик - преданный мужик. За Спартак на всё готов. В натуре, на всё. Рассказик, кстати, тоже.
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Paladius
1639553834
Интересно было бы послушать, какие аргументы приводили в пользу назначения Ваноли, который никогда не работал самостоятельно. Помошник Конте, так себе аргумент для назначения в Спартак! Купили бы Рую игроков и подождли до лета, после зимней подготовки.
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