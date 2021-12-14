Журналист Лонгари: Ваноли возглавит «Спартак» в ближайшие часы

Паоло Ваноли станет новым главным тренером «Спартака».
По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, 49-летний итальянец возглавит московский клуб в ближайшие часы. Вместе с ним в «Спартаке» будет работать экс-скаут «ПСЖ» Лука Каттани – он займeт пост спортивного директора клуба.
- Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря.
- Он сменит Руя Виторию.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
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Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари
Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 78,2 тысячи подписчиков.
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