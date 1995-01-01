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    Журналист Лонгари: Ваноли возглавит «Спартак» в ближайшие часы

    Паоло Ваноли станет новым главным тренером «Спартака».

    По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, 49-летний итальянец возглавит московский клуб в ближайшие часы. Вместе с ним в «Спартаке» будет работать экс-скаут «ПСЖ» Лука Каттани – он займeт пост спортивного директора клуба.

    • Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря.
    • Он сменит Руя Виторию.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

    «Чемпионат»: «Спартак» нанял переводчика для Ваноли

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    Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 78,2 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии10
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      Рейтинг: +532

      alefreddy 2 минуты назад

      Под Ваньоли трансферы уже пошли а кого Рую приобрели?Он выжал максимум в ЛЕ а на чемпионат игроки давно забили

      0
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      Рейтинг: +1390

      Atom2020 11 минут назад

      Все правильно ... на столетие клуба ассистента в главные тренеры, скаута спортивным директором ... а Лёню назначить главным скоморохом всея РПЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4283

      R_a_i_n 12 минут назад

      Руй в любом случае оставит в основном положительные впечатления о себе. Да, статистика в чемпе ахавоя. Но... он сделал максимум в этом положении. Лично я спасибо ему говорю.

      2
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      Рейтинг: +1085

      fhnv 12 минут назад

      потому что руководитель Леонид Е БЛУ Н

      2
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      Рейтинг: +19186

      JTherry 17 минут назад

      сколько тренеров в Спартак ни бери, все-равно через год-два заменят, когда командой рулит истеричка...((

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      Рейтинг: +1085

      fhnv > JTherry 14 минут назад

      год уже многовато....это редко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12289

      Cleaner 17 минут назад

      Паоло Ваноли. Он же нигде никого самостоятельно не тренировал! Только детей. Чудит чета Федунов...

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      Рейтинг: +326

      Я Памятник Себе 25 минут назад

      Стыдоба и смех от спартаковских хозяев. )))))))))))

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      Рейтинг: +101

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 33 минуты назад

      После Ваноли кто?
      Федун купи лучше мозги(((

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      Рейтинг: +27525

      silver29 42 минуты назад

      Коза ностра какая-то ))))

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