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    Жоржиньо, Канте, Ковачич не сыграют с «Зенитом»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что команда в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» не может рассчитывать на пятерых игроков. Из-за коронавируса вне состава Матео Ковачич.

    Также не готовы к матчу Жоржиньо, Н’Голо Канте, Трево Чалоба и Бен Чилвел.

    • «Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.
    • Команда Сергея Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.
    • Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала ЛЧ.

    Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»

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    Источник: официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +54919

      portero 7 минут назад

      А что так мало закрыли из-за короны? Надобно молодёжь присылать...

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