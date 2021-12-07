Жоржиньо, Канте, Ковачич не сыграют с «Зенитом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что команда в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» не может рассчитывать на пятерых игроков. Из-за коронавируса вне состава Матео Ковачич.

Также не готовы к матчу Жоржиньо, Н’Голо Канте, Трево Чалоба и Бен Чилвел.

«Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.

Команда Сергея Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.

досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы. Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала ЛЧ.

Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»