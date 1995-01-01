Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»

Вся страна за Челси,ну а мы с помойных будем смеяться))))
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».
— Матч с «Челси» ничего не решает. Будете ли вы беречь лидеров перед «Динамо» или выставите сильнейший состав?
— Для нас существует только завтрашний матч, поэтому будут играть те, кто готов лучше.
— Как настроить команду на результат, когда он не имеет значения? Или на «Челси» дополнительная мотивация не нужна?
— Игра в Лиге чемпионов уже мотивация, запредельная. Не было ни одного матча «Зенита», даже когда мы уже гарантировали чемпионство за несколько туров до финиша, мы играли в полную силу.
Мы стараемся всегда играть по максимум. Возможно, не всегда получается, но желание у всех такое есть.
— Чистяков дисквалифицирован, Крицюк травмирован. Остальные полностью готовы?
— Крицюк продолжает реабилитацию, остальные могут сыграть.
- «Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.
- Команда Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.
- Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала ЛЧ.