Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

— Матч с «Челси» ничего не решает. Будете ли вы беречь лидеров перед «Динамо» или выставите сильнейший состав?

— Для нас существует только завтрашний матч, поэтому будут играть те, кто готов лучше.

— Как настроить команду на результат, когда он не имеет значения? Или на «Челси» дополнительная мотивация не нужна?

— Игра в Лиге чемпионов уже мотивация, запредельная. Не было ни одного матча «Зенита», даже когда мы уже гарантировали чемпионство за несколько туров до финиша, мы играли в полную силу.

Мы стараемся всегда играть по максимум. Возможно, не всегда получается, но желание у всех такое есть.

— Чистяков дисквалифицирован, Крицюк травмирован. Остальные полностью готовы?

— Крицюк продолжает реабилитацию, остальные могут сыграть.