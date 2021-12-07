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  • Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»

Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»

7 декабря 2021, 12:44
28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

— Матч с «Челси» ничего не решает. Будете ли вы беречь лидеров перед «Динамо» или выставите сильнейший состав?

— Для нас существует только завтрашний матч, поэтому будут играть те, кто готов лучше.

— Как настроить команду на результат, когда он не имеет значения? Или на «Челси» дополнительная мотивация не нужна?

— Игра в Лиге чемпионов уже мотивация, запредельная. Не было ни одного матча «Зенита», даже когда мы уже гарантировали чемпионство за несколько туров до финиша, мы играли в полную силу.

Мы стараемся всегда играть по максимум. Возможно, не всегда получается, но желание у всех такое есть.

— Чистяков дисквалифицирован, Крицюк травмирован. Остальные полностью готовы?

— Крицюк продолжает реабилитацию, остальные могут сыграть.

  • «Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.
  • Команда Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.
  • Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала ЛЧ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Челси Семак Сергей
Комментарии (28)
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Борисыч1
1638871710
Давайте! Привыкайте к коленно-локтевой позе, на ВТБ-арене пригодится!
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jek718875
1638872724
Главный козырь АРТЕМОН РУКАКУ
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Spirit_78
1638873739
Сборище промосковских троллей опять обгадило всю ветку. Смешные сектанты)
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polt
1638874151
Бла-бла-бла...
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portero
1638874440
Семак в бреду! Какая может быть мотивация если нет никакой возможности повлиять на турнирную ситуацию???

Идиот!
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Блямба
1638876018
Вдох глубокий, ноги шире, Не спешите, три-четыре! Бодрость духа,пластика и грация Общеукрепляющая, многообещающая. Вот такая нахир,моти- ва- ци-я!
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Vitaga
1638876952
мотивировать надо было раньше. когда играли за выход в плей-оф.сейчас рубка за бабло. за премиальные.
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Garrincha58
1638877074
не умеет Семак ротировать состав поэтому уже 4-й год Зенит в ноябре и декабре выглядит беспомощным как в ЛЧ так и в РПЛ казалось бы матч с Челси ничего не решает так выпусти тех кто играл постоянно мало, но нет завтра будут те кто в воскресенье с Динамо будут еле ноги волочить, кстати это Челси должны быть мотивированны так как они борются с Ювентусом за первое место в группе
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Sergey9999
1638901002
Семак физрук
Ответить
Soccerdealer63
1638904599
Семак: «..... Будут играть те, кто лучше готов....» Странная заява.... А не должен ли тренер ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬ именно тех, кто нужен?
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