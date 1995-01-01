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    Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

    — Матч с «Челси» ничего не решает. Будете ли вы беречь лидеров перед «Динамо» или выставите сильнейший состав?

    — Для нас существует только завтрашний матч, поэтому будут играть те, кто готов лучше.

    — Как настроить команду на результат, когда он не имеет значения? Или на «Челси» дополнительная мотивация не нужна?

    — Игра в Лиге чемпионов уже мотивация, запредельная. Не было ни одного матча «Зенита», даже когда мы уже гарантировали чемпионство за несколько туров до финиша, мы играли в полную силу.

    Мы стараемся всегда играть по максимум. Возможно, не всегда получается, но желание у всех такое есть.

    — Чистяков дисквалифицирован, Крицюк травмирован. Остальные полностью готовы?

    — Крицюк продолжает реабилитацию, остальные могут сыграть.

    • «Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.
    • Команда Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.
    • Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +222

      ДЫРЯВЫЕ 16 секунд назад

      Вся страна за Челси,ну а мы с помойных будем смеяться))))

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      Рейтинг: +3737

      Бомбардиръ 4 минуты назад

      Смешной тренер. Наверно второму составу лондонцев, из-за отсутствия их мотивации, ещё проиграете.

      0
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      Рейтинг: +14204

      KLIM777 11 минут назад

      было бы странно, если бы играли те, кто не готов))

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      Рейтинг: +637

      Борисыч1 12 минут назад

      Давайте! Привыкайте к коленно-локтевой позе, на ВТБ-арене пригодится!

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      Рейтинг: +370

      Forvard47 14 минут назад

      в периоде с травоядного:

      кержаков-санос-рак-чистый-ловрен-каравай-барриос-венделл-малком-клаудиньо-ну и кнш же великий Рукаку Артемон....
      сама игра будет низким блоком чтобы отсидеться в обороне и не пропустить главное больше 1-2...

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      Рейтинг: +370

      Forvard47 > Forvard47 12 минут назад

      и не одному молодому на НИКОМУ нахрен не сдавшийся матч группы лч который ничего не решает и в этом матче есть возможность на ротацию и попробовать что то новое против сильного соперника... Семачок опять выставит один и тот же состав что и на ростов в рпл..

      ну и если так будет верим что потом 12 числа динамо их вздернет

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