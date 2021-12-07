Варела, Бальбуэна, Лаксальт впервые сходили на ХК «Динамо»

Несколько футболистов «Динамо» сходили поболеть за одноклубников на матче КХЛ. Речь идет о Фабиане Бальбуэне, Гильермо Вареле, Диего Лаксальте, Игоре Лещуке. Для южноамериканцев это первый поход на хоккей.
«Круто, когда футбол и хоккей под одной крышей! Спасибо за приглашение, ХК «Динамо»!» – написала пресс-служба.
- В этом матче ХК «Динамо» дома проиграло ЦСКА (2:3 ОТ).
- ХК «Динамо» идет на 3-м месте в Западной конференции КХЛ.
- ФК «Динамо» на этой неделе может выйти на 1-е место в РПЛ.
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Источник: твиттер «Динамо»