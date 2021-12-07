Варела, Бальбуэна, Лаксальт впервые сходили на ХК «Динамо»

Несколько футболистов «Динамо» сходили поболеть за одноклубников на матче КХЛ. Речь идет о Фабиане Бальбуэне, Гильермо Вареле, Диего Лаксальте, Игоре Лещуке. Для южноамериканцев это первый поход на хоккей.
«Круто, когда футбол и хоккей под одной крышей! Спасибо за приглашение, ХК «Динамо»!» – написала пресс-служба.
- В этом матче ХК «Динамо» дома проиграло ЦСКА (2:3 ОТ).
- ХК «Динамо» идет на 3-м месте в Западной конференции КХЛ.
- ФК «Динамо» на этой неделе может выйти на 1-е место в РПЛ.
Вчера Фаби, Гили и Диего впервые пришли на хоккей поболеть за братьев из ХК «Динамо»На трибунах также поддерживали бело-голубых Игорь Лещук и тренер Иван КарандашовКруто, когда футбол и хоккей под одной крышей!Спасибо за приглашение, @dynamo_ru ! pic.twitter.com/aiaDYR9FmW— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 7, 2021
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