Варела, Бальбуэна, Лаксальт впервые сходили на ХК «Динамо»

Несколько футболистов «Динамо» сходили поболеть за одноклубников на матче КХЛ. Речь идет о Фабиане Бальбуэне, Гильермо Вареле, Диего Лаксальте, Игоре Лещуке. Для южноамериканцев это первый поход на хоккей.

«Круто, когда футбол и хоккей под одной крышей! Спасибо за приглашение, ХК «Динамо»!» – написала пресс-служба.

В этом матче ХК «Динамо» дома проиграло ЦСКА (2:3 ОТ).

ХК «Динамо» идет на 3-м месте в Западной конференции КХЛ.

ФК «Динамо» на этой неделе может выйти на 1-е место в РПЛ.