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    Варела, Бальбуэна, Лаксальт впервые сходили на ХК «Динамо»

    Несколько футболистов «Динамо» сходили поболеть за одноклубников на матче КХЛ. Речь идет о Фабиане Бальбуэне, Гильермо Вареле, Диего Лаксальте, Игоре Лещуке. Для южноамериканцев это первый поход на хоккей.

    «Круто, когда футбол и хоккей под одной крышей! Спасибо за приглашение, ХК «Динамо»!» – написала пресс-служба.

    • В этом матче ХК «Динамо» дома проиграло ЦСКА (2:3 ОТ).
    • ХК «Динамо» идет на 3-м месте в Западной конференции КХЛ.
    • ФК «Динамо» на этой неделе может выйти на 1-е место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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