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    Соболев: «Уход фанатов с матча с «Ахматом»? Наши болельщики великие, в любой ситуации их поддержим»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход болельщиков с матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Это акция протеста в поддержку болельщиков ЦСКА, задержанных на стадионе на прошлой неделе, а позже доставленных в полицейские участки.

    «Акция болельщиков? Наши болельщики великие, мы в любой ситуации их поддержим», – сказал игрок.

    • Аналогичные акции протеста провели и проведут фанаты других команд РПЛ.
    • Десятки болельщиков ЦСКА по итогам игры с «Зенитом» получили запрет на посещение стадионов.
    • Фанатов поддерживают тренеры, футболисты.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3159

      AZ 16 минут назад

      Интересная фраза))) Болельщики ушли, а он подлизал... В чем величие то?

      0
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      Рейтинг: +1009

      Andrew01 > AZ 3 минуты назад

      Он солидарен с ними и тоже покинул поле ))))) получив КК

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