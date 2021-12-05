Соболев: «Уход фанатов с матча с «Ахматом»? Наши болельщики великие, в любой ситуации их поддержим»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход болельщиков с матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Это акция протеста в поддержку болельщиков ЦСКА, задержанных на стадионе на прошлой неделе, а позже доставленных в полицейские участки.
«Акция болельщиков? Наши болельщики великие, мы в любой ситуации их поддержим», – сказал игрок.
- Аналогичные акции протеста провели и проведут фанаты других команд РПЛ.
- Десятки болельщиков ЦСКА по итогам игры с «Зенитом» получили запрет на посещение стадионов.
- Фанатов поддерживают тренеры, футболисты.
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»