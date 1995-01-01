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    Акинфеев: «Приз лучшему игроку матча с «Крыльями Советов» хотел бы разделить с нашими фанатами»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал болельщиков после матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Они покинули трибуны в первом тайме в знак протеста.

    «Такое бывает, что ты где-то наверху, где-то проваливаешься. Ничего страшного.

    Награду лучшему игроку матча хотел бы разделить с нашими фанатами», – сказал Акинфеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Неделю назад полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом».
    • Десятки болельщиков получили запрет на посещение стадионов.
    • Акция фанатов ЦСКА с уходом со стадионов во время матча поддержана и болельщиками других клубов РПЛ.

    Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +677

      стоп кран 17 минут назад

      Акинфеев красава ! И в воротах и в жизни.

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