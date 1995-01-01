Акинфеев: «Приз лучшему игроку матча с «Крыльями Советов» хотел бы разделить с нашими фанатами»

Акинфеев красава ! И в воротах и в жизни.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал болельщиков после матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Они покинули трибуны в первом тайме в знак протеста.
«Такое бывает, что ты где-то наверху, где-то проваливаешься. Ничего страшного.
Награду лучшему игроку матча хотел бы разделить с нашими фанатами», – сказал Акинфеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Неделю назад полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом».
- Десятки болельщиков получили запрет на посещение стадионов.
- Акция фанатов ЦСКА с уходом со стадионов во время матча поддержана и болельщиками других клубов РПЛ.
Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»