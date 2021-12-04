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  • Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»

Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»

4 декабря 2021, 14:38
11

Состоялась акция протеста, запланированная болельщиками ЦСКА на гостевую игру 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

На 20-й минуте матча фанаты начали покидать трибуны в знак протеста против массового задержания людей на «ВЭБ Арене» в прошлое воскресенье.

За несколько минут до этого часть болельщиков «Крыльев» также ушла со стадиона.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
Комментарии (11)
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Bozigit
1638618834
Вот это солидарность
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Enter2006
1638618883
И Крылья и ЦСКА покинули, молодцы!
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Derzkiy1
1638619068
Пока ЦСКА так играть будет, считаю вообще не стоит ходить на их матчи
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prtcs
1638622106
Я сегодня не смотрю телевизор.
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Снег
1638623174
Детский сад...Болельщики, бл.....Тошнит от ваших демонстраций.
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portero
1638626718
Акция согласована и одобрена, руководством полиции в том числе.... Пусть пар выпустят, да и задержиаать никого не надо, сами уйдут на 20 минуте!!! 20 минута самый большой бред, попробовали бы уйти на 80, думаю их бы не выпустили....
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