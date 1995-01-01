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    Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»

    Состоялась акция протеста, запланированная болельщиками ЦСКА на гостевую игру 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    На 20-й минуте матча фанаты начали покидать трибуны в знак протеста против массового задержания людей на «ВЭБ Арене» в прошлое воскресенье.

    За несколько минут до этого часть болельщиков «Крыльев» также ушла со стадиона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2825

      Derzkiy1 25 минут назад

      Пока ЦСКА так играть будет, считаю вообще не стоит ходить на их матчи

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      Рейтинг: +11987

      Cleaner 27 минут назад

      Вообще то фанаты ЦСКА остались на трибунах и продолжили махать флагами и поддерживать свою команду. Ушли человек тридцать болельщиков Крылышек. Зачем им это надо? Есть вариант, что пошли не домой, а на соседнюю трибуну...

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      Рейтинг: +54790

      portero > Cleaner 23 минуты назад

      Часть точно переберется на соседние трибуны, но в перерыв это делать удобнее....

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      Рейтинг: +11987

      Cleaner > portero 22 минуты назад

      В перерыве и на свою вернуться можно.)

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      Рейтинг: +671

      стоп кран > Cleaner 11 минут назад

      Ушли человек тридцать болельщиков Крылышек.====Ты считал шоли ? )))

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      Рейтинг: +2118

      Enter2006 28 минут назад

      И Крылья и ЦСКА покинули, молодцы!

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      Рейтинг: +1172

      Bozigit 29 минут назад

      Вот это солидарность

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      Рейтинг: +671

      стоп кран 31 минуту назад

      Солидарность это сила.

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      Рейтинг: +5979

      BarStep > стоп кран 10 минут назад

      А хохлам какая радость до "солидарности" пары десятков наших дебилоидов?

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      Рейтинг: +671

      стоп кран > BarStep 3 минуты назад

      Хохлы всегда были за солидарность...Шо касаемо дебилоидов ( как ты говоришь) так это фанаты..Любая команда подтвердит что поддержку она получает именно от них. Свистящих, орущих, бьющих в барабаны и т.д. ...Только от них, какие бы они ни были.

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