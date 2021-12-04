Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»

Состоялась акция протеста, запланированная болельщиками ЦСКА на гостевую игру 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
На 20-й минуте матча фанаты начали покидать трибуны в знак протеста против массового задержания людей на «ВЭБ Арене» в прошлое воскресенье.
За несколько минут до этого часть болельщиков «Крыльев» также ушла со стадиона.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Неделю назад полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА.
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Источник: «Чемпионат»