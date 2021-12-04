Крылья Советов - ЦСКА

Устали Крылья, похоже сами от себя)
|12 тур
|23 октября, суббота
|19:00
|ЦСКА
|3:1
|Крылья Советов
|12 тур
|23 октября, суббота
|19:00
|ЦСКА
|3:1
|Крылья Советов
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|1:0
|Крылья Советов
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|16:30
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|30 тур
|26 мая, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|6:0
|Крылья Советов
|1 тур
|31 июля, вторник
|19:00
|Крылья Советов
|0:0
|ЦСКА
|21 тур
|2 апреля, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|2:1
|Крылья Советов
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:15
|Крылья Советов
|1:2
|ЦСКА
|16 тур
|21 ноября, суббота
|14:00
|ЦСКА
|0:2
|Крылья Советов
|2 тур
|24 июля, пятница
|19:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|1/4 финала
|2 марта, понедельник
|18:00
|ЦСКА
|1:0
|Крылья Советов
|24 тур
|5 апреля, суббота
|16:30
|Крылья Советов
|1:3
|ЦСКА
|2 тур
|22 июля, понедельник
|20:00
|ЦСКА
|2:1
|Крылья Советов
|20 тур
|9 марта, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|За 5-8 места,
|6 февраля, понедельник
|14:30
|ЦСКА
|1:0
|Крылья Советов
|17 тур
|25 июля, понедельник
|19:30
|ЦСКА
|2:1
|Крылья Советов
|2 тур
|25 мая, среда
|19:00
|Крылья Советов
|0:3
|ЦСКА
|27 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|4:3
|Крылья Советов
|13 тур
|19 июля, понедельник
|20:00
|Крылья Советов
|0:1
|ЦСКА
|21 тур
|12 сентября, суббота
|16:15
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|7 тур
|3 мая, воскресенье
|13:00
|Крылья Советов
|1:3
|ЦСКА
|16 тур
|3 августа, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:0
|Крылья Советов
|2 тур
|22 марта, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|28 тур
|28 октября, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|4:2
|Крылья Советов
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|1/8 финала
ответный матч
|26 февраля, понедельник
|14:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|1/8 финала
ответный матч
|18 февраля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:0
|Крылья Советов
|27 тур
|8 ноября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|12 тур
|23 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|19 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|2:2
|ЦСКА
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|5:0
|Крылья Советов
|28 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|3 тур
|27 марта, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|22 тур
|24 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|11 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|18 тур
|3 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|15 тур
|17 июля, среда
|00:00
|ЦСКА
|2:0
|Крылья Советов
|16 тур
|11 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|ЦСКА
|2 тур
|17 марта, суббота
|00:00
|ЦСКА
|0:3
|Крылья Советов
|17 тур
|15 июля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|2:0
|Крылья Советов
|3 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|30 тур
|8 ноября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|1 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|29 тур
|27 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Крылья Советов
|12 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|23 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Крылья Советов
|6 тур
|6 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|ЦСКА
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|ЦСКА
|4:1
|Крылья Советов
|21 тур
|27 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|14 тур
|26 мая, четверг
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|36 тур
|10 ноября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|1 тур
|8 марта, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|4:0
|Крылья Советов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
матч уровня фнл
как же ужасен ЦСКА...уже начинаешь думать, что мб очищение пердивом команде нужно