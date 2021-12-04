Фанаты «Спартака» ушли со стадиона в первом тайме игры с «Ахматом»

Как и ожидалось, активные фанаты «Спартака» покинули матч 17-го тура РПЛ против «Ахмата». Это случилось в середине первого тайма.
Это акция протеста в поддержку болельщиков ЦСКА, задержанных на стадионе на прошлой неделе, а позже доставленных в полицейские участки.
- Аналогичные акции протеста провели и проведут фанаты других команд РПЛ.
- Десятки болельщиков ЦСКА по итогам игры с «Зенитом» получили запрет на посещение стадионов.
- Фанатов поддерживают тренеры, футболисты.
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Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»
Источник: Бомбардир.ру