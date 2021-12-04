Фанаты «Спартака» ушли со стадиона в первом тайме игры с «Ахматом»

Как и ожидалось, активные фанаты «Спартака» покинули матч 17-го тура РПЛ против «Ахмата». Это случилось в середине первого тайма.

Это акция протеста в поддержку болельщиков ЦСКА, задержанных на стадионе на прошлой неделе, а позже доставленных в полицейские участки.

Аналогичные акции протеста провели и проведут фанаты других команд РПЛ.

Десятки болельщиков ЦСКА по итогам игры с «Зенитом» получили запрет на посещение стадионов.

Фанатов поддерживают тренеры, футболисты.

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