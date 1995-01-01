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    Фанаты «Спартака» ушли со стадиона в первом тайме игры с «Ахматом»

    Как и ожидалось, активные фанаты «Спартака» покинули матч 17-го тура РПЛ против «Ахмата». Это случилось в середине первого тайма.

    Это акция протеста в поддержку болельщиков ЦСКА, задержанных на стадионе на прошлой неделе, а позже доставленных в полицейские участки.

    • Аналогичные акции протеста провели и проведут фанаты других команд РПЛ.
    • Десятки болельщиков ЦСКА по итогам игры с «Зенитом» получили запрет на посещение стадионов.
    • Фанатов поддерживают тренеры, футболисты.

    Акинфеев: «Приз лучшему игроку матча с «Крыльями Советов» хотел бы разделить с нашими фанатами»

    Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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