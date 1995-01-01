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    Алексей Березуцкий: «Возмущен отношением к болельщикам, которых необоснованно задержали на стадионе. Поддерживаю фанатов»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поддержал болельщиков после матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Они покинули трибуны в первом тайме в знак протеста.

    «Акция фанатов не могла не повлиять на нашу подготовку к игре. Я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно задерживать такое большое количество людей, тем более в такие погодные условия, когда напросто можно замeрзнуть. Понятно, что ни в коем случае нельзя жечь файеры на матчах – это понятно любому человеку.

    Возмущeн отношением к болельщикам, людям, которые были необоснованно задержаны на стадионе, потом их сразу доставили в отделение. Не знаю, зачем это делать и для кого», – сказал Березуцкий.

    • Неделю назад полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом».
    • Десятки болельщиков получили запрет на посещение стадионов.
    • Акция фанатов ЦСКА с уходом со стадионов во время матча поддержана и болельщиками других клубов РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Enter2006 1 час назад

      Верные слова, красавец!!!

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