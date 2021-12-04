Алексей Березуцкий: «Возмущен отношением к болельщикам, которых необоснованно задержали на стадионе. Поддерживаю фанатов»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поддержал болельщиков после матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Они покинули трибуны в первом тайме в знак протеста.

«Акция фанатов не могла не повлиять на нашу подготовку к игре. Я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно задерживать такое большое количество людей, тем более в такие погодные условия, когда напросто можно замeрзнуть. Понятно, что ни в коем случае нельзя жечь файеры на матчах – это понятно любому человеку.

Возмущeн отношением к болельщикам, людям, которые были необоснованно задержаны на стадионе, потом их сразу доставили в отделение. Не знаю, зачем это делать и для кого», – сказал Березуцкий.

Неделю назад полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом».

Десятки болельщиков получили запрет на посещение стадионов.

Акция фанатов ЦСКА с уходом со стадионов во время матча поддержана и болельщиками других клубов РПЛ.

Акинфеев: «Приз лучшему игроку матча с «Крыльями Советов» хотел бы разделить с нашими фанатами»

Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»