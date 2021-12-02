Лига 1. «ПСЖ» и «Ницца» голов не забили, «Лион» уступил дома «Реймсу» и другие результаты

«ПСЖ», лидер чемпионата Франции, потерял очки в матче с «Ниццей». Команды впервые с 2010 года не забили голов в очной встрече на «Парк де Пренс».

Парижане лидируют в таблице с 12-очковым преимуществом. «Ницца» занимает четвертую строчку.

«Лион» проиграл дома «Реймсу». Команда Петера Боша идет в турнире на десятом месте.

Франция. Лига 1. 16-й тур

ПСЖ – Ницца – 0:0

Ренн – Лилль – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Шека, 31; 0:2 – Саншеш, 45; 1:2 – Бурижо, 85.

Нант – Марсель – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Жерсон, 30.

Удаления: Паллуа, 32 (вторая ж.к.) – нет.

Лион – Реймс – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Фас, 56; 1:1 – Экамби, 66; 1:2 – Экитике, 90+2.

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Турнирная таблица Лиги 1