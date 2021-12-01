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Нант - Марсель

01.12.2021, Среда, 23:00 мск Франция. Лига 1, 16 тур Нант - Марсель
Франция. Лига 1 (2020/2021)
26 тур
20 февраля, суббота 19:00 Нант 1:1 Марсель
12 тур
28 ноября, суббота 19:00 Марсель 3:1 Нант
Франция. Лига 1 (2019/2020)
26 тур
22 февраля, суббота 19:30 Марсель 1:3 Нант
2 тур
17 августа, суббота 18:30 Нант 0:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2018/2019)
34 тур
28 апреля, воскресенье 22:00 Марсель 1:2 Нант
16 тур
5 декабря, среда 21:00 Нант 3:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
28 тур
4 марта, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Нант
2 тур
12 августа, суббота 18:00 Нант 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
25 тур
12 февраля, воскресенье 23:00 Нант 3:2 Марсель
7 тур
25 сентября, воскресенье 21:45 Марсель 2:1 Нант
Франция. Лига 1 (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 15:00 Марсель 1:1 Нант
12 тур
1 ноября, воскресенье 23:00 Нант 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
33 тур
17 апреля, пятница 21:30 Нант 1:0 Марсель
15 тур
28 ноября, пятница 22:30 Марсель 2:0 Нант
Франция. Лига 1 (2013/2014)
35 тур
25 апреля, пятница 22:30 Нант 1:1 Марсель
17 тур
6 декабря, пятница 23:30 Марсель 0:1 Нант
Франция. Лига 1 (2008/2009)
29 тур
21 марта, суббота 23:00 Марсель 2:0 Нант
11 тур
29 октября, среда 21:00 Нант 1:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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