Нант - Марсель

|26 тур
|20 февраля, суббота
|19:00
|Нант
|1:1
|Марсель
|12 тур
|28 ноября, суббота
|19:00
|Марсель
|3:1
|Нант
|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|23:00
|Нант
|3:2
|Марсель
|7 тур
|25 сентября, воскресенье
|21:45
|Марсель
|2:1
|Нант
|35 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:00
|Марсель
|1:1
|Нант
|12 тур
|1 ноября, воскресенье
|23:00
|Нант
|0:1
|Марсель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90:36
|+54
|86
|2.
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63:38
|+25
|71
|3.
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65:40
|+25
|69
|4.
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52:36
|+16
|67
|5.
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82:40
|+42
|66
|6.
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60:43
|+17
|63
|7.
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66:51
|+15
|62
|8.
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62:48
|+14
|62
|9.
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55:48
|+7
|55
|10.
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48:48
|0
|55
|11.
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49:57
|-8
|48
|12.
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43:44
|-1
|46
|13.
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49:61
|-12
|43
|14.
|Анжер
|38
|10
|11
|17
|44:55
|-11
|41
|15.
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37:53
|-16
|38
|16.
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35:63
|-28
|36
|17.
|Клермон
|38
|9
|9
|20
|38:69
|-31
|36
|18.
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42:77
|-35
|32
|19.
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35:69
|-34
|31
|20.
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52:91
|-39
|31