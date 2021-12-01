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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Марсель
Нант - Марсель: обзор матча 01 декабря 2021
Нант
01.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
30'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Марсель
82'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Жерсон
82'
Замена
П. Лирола
️️️️
А. Арит
Желтая карточка
А. Лафон
78'
78'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
В. Геббельс
️️️️
М. Саймон
77'
71'
Желтая карточка
Жерсон
67'
Замена
А. Милик
️️️️
К. де ла Фуэнте
Вторая желтая
Н. Паллуа
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
Жерсон
Пас отдал
Д. Пайет
Желтая карточка
Н. Паллуа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-2-2-1
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
26
Мерлен
8
Аппиа
8
Мутуссами
25
Сиприен
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
3-1-3-3
13
Лопес
2
Салиба
27
Гонсалес
14
Перес
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
10
Пайет
77
Арит
23
де ла Фуэнте
27
Саймон
69
Геббельс
69
Геббельс
27
Саймон
77
Арит
14
Лирола
14
Лирола
77
Арит
8
Жерсон
18
Гуйе
18
Гуйе
8
Жерсон
23
де ла Фуэнте
30
Милик
30
Милик
23
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Нант
Марсель
14
Осман Букари
ПВ
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
97
Маркус Коко
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
14
Осман Букари
ПВ
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
97
Маркус Коко
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Нант - Марсель
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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