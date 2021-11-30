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  • Рыбус: «Рангник не был тренером, но влиял на решения Гисдоля. Он давал свои указания»

Рыбус: «Рангник не был тренером, но влиял на решения Гисдоля. Он давал свои указания»

30 ноября 2021, 11:47
3

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал уход Ральфа Рангника с поста главы спортивного департамента клуба. 63-летний немец возглавил «Манчестер Юнайтед».

«Локомотив» возглавил Маркус Гисдоль. А ещe есть Ральф Рангник… На самом деле, его, наверное, больше нет. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Он был в нашем клубе, подписал пятилетний контракт с огромной зарплатой, а потом вдруг решил перейти в «Манчестер Юнайтед». Мне сложно такое понять.

Рангник был координатором в «Локомотиве», клуб пытался уделить много внимания приобщению молодых игроков к основной команде. Изменилась вся структура внутри «Локомотива», многие сотрудники приехали из Германии, их сюда привeз Рангник. Аналитики, скауты, тренеры академии.

Знаком ли я с Рангником лично? Да-да! Он был с нами всe время, он был на каждой тренировке, на каждой предматчевой пресс-конференции. Он даже заходил в раздевалку во время перерывов матчей.

Он не был тренером, но чувствовалось, что он влияет на решения тренера. Он давал свои указания. Но я ещe месяц назад слышал, что тема его перехода в «Манчестер Юнайтед» начала развиваться», – сказал Рыбус в интервью Weszlo.

  • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
  • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.
  • Столичный клуб не получит компенсацию за уход Рангника.

Семин – о Рангнике: «40 миллионов истратил и уехал. Странная ситуация»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей Рангник Ральф
Комментарии (3)
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серега кашин
1638262780
скоро и тренер уйдет
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Блямба
1638264311
Мне сегодня Польшу жалко первый раз..
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vladimir-7
1638267134
Рангник требовал от Николича письменные конспекты его тренировок, теперь всё объяснимо, хотел по его конспектам тренировать команду, понимая, что и мартышку можно научить нажимать на клавиши пианино.
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