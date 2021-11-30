Рыбус: «Рангник не был тренером, но влиял на решения Гисдоля. Он давал свои указания»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал уход Ральфа Рангника с поста главы спортивного департамента клуба. 63-летний немец возглавил «Манчестер Юнайтед».

«Локомотив» возглавил Маркус Гисдоль. А ещe есть Ральф Рангник… На самом деле, его, наверное, больше нет. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Он был в нашем клубе, подписал пятилетний контракт с огромной зарплатой, а потом вдруг решил перейти в «Манчестер Юнайтед». Мне сложно такое понять.

Рангник был координатором в «Локомотиве», клуб пытался уделить много внимания приобщению молодых игроков к основной команде. Изменилась вся структура внутри «Локомотива», многие сотрудники приехали из Германии, их сюда привeз Рангник. Аналитики, скауты, тренеры академии.

Знаком ли я с Рангником лично? Да-да! Он был с нами всe время, он был на каждой тренировке, на каждой предматчевой пресс-конференции. Он даже заходил в раздевалку во время перерывов матчей.

Он не был тренером, но чувствовалось, что он влияет на решения тренера. Он давал свои указания. Но я ещe месяц назад слышал, что тема его перехода в «Манчестер Юнайтед» начала развиваться», – сказал Рыбус в интервью Weszlo.

Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.

Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

Столичный клуб не получит компенсацию за уход Рангника.

Семин – о Рангнике: «40 миллионов истратил и уехал. Странная ситуация»