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    Семин – о Рангнике: «40 миллионов истратил и уехал. Странная ситуация»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

    «Я смотрю на игру «Локомотива» спокойно, спокойно реагирую. Должны реагировать тренеры, может звонить надо Рангнику, чтобы они с ним общались? Не понимаю.

    Рангник — проект на три года? Человек работает, он должен видеть игроков, чтобы советовать, я такой манеры не понимаю. Может, это что-то новое сейчас? «Локомотив» кубки брал, медали, три раза играл в Лиге чемпионов. 40 миллионов истратили и уехали.

    Для меня эта ситуация очень странная, я имею право это сказать, я в клубе начинал с самого нуля. Вернусь ли в команду? Это не от меня зависит. Когда они уедут, тогда жизнь покажет», – сказал Семин.

    • «Локомотив» не побеждает в 5 последних матчах – 3 поражения и 2 ничьи.
    • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
    • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3022

      Иван Петров 1986 6 минут назад

      Он их не истратил, он их помог распилить и со своей частью уехал. Все правильно, по нашему по российски сделал.

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      Рейтинг: +8608

      Alekxei Z. 1 час назад

      Это не странная ситуация.
      Это ноу-хау России, воруй сколько сможешь, всё безнаказанно !!!
      Ах , какой тайфун прилетел "Рангник" называется, стрелочника нашли.
      Спрашивать с управленцев РЖД надо бы.
      А-у, счётная палата и прокуратура , вы где ?

      0
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      Рейтинг: +11852

      Cleaner 1 час назад

      Рангник — проект на СОРОК МИЛЛИОНОВ. За ПОЛГОДА. Так быстро бюджет РЖД еще никто не пилил!!!

      1
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      Рейтинг: +6477

      Томик 1 час назад

      Сорок - это на виду только. Там небось на организацию новой инновационной структуры и закупку передового программного обеспечения ещё столько же потратили.

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      Рейтинг: +54695

      portero 2 часа назад

      Ну что тут странного, когда делился с кем надо, претензий нет... таких не судят и не садят....

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      Рейтинг: -142

      пудель бдсм-щик 2 часа назад

      ну подумаешь какие-то 40 лямов, у РЖД денег докуя, в крайнем случае цены на билеты поднимут и все тип-топ)

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      Рейтинг: +10452

      Fusballer > пудель бдсм-щик 1 час назад

      Новогодние билеты и так по конским ценам продают.

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