Семин – о Рангнике: «40 миллионов истратил и уехал. Странная ситуация»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

«Я смотрю на игру «Локомотива» спокойно, спокойно реагирую. Должны реагировать тренеры, может звонить надо Рангнику, чтобы они с ним общались? Не понимаю.

Рангник — проект на три года? Человек работает, он должен видеть игроков, чтобы советовать, я такой манеры не понимаю. Может, это что-то новое сейчас? «Локомотив» кубки брал, медали, три раза играл в Лиге чемпионов. 40 миллионов истратили и уехали.

Для меня эта ситуация очень странная, я имею право это сказать, я в клубе начинал с самого нуля. Вернусь ли в команду? Это не от меня зависит. Когда они уедут, тогда жизнь покажет», – сказал Семин.

«Локомотив» не побеждает в 5 последних матчах – 3 поражения и 2 ничьи.

Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.

Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

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