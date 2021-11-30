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  • Семин – о Рангнике: «40 миллионов истратил и уехал. Странная ситуация»

Семин – о Рангнике: «40 миллионов истратил и уехал. Странная ситуация»

30 ноября 2021, 09:49
9

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

«Я смотрю на игру «Локомотива» спокойно, спокойно реагирую. Должны реагировать тренеры, может звонить надо Рангнику, чтобы они с ним общались? Не понимаю.

Рангник — проект на три года? Человек работает, он должен видеть игроков, чтобы советовать, я такой манеры не понимаю. Может, это что-то новое сейчас? «Локомотив» кубки брал, медали, три раза играл в Лиге чемпионов. 40 миллионов истратили и уехали.

Для меня эта ситуация очень странная, я имею право это сказать, я в клубе начинал с самого нуля. Вернусь ли в команду? Это не от меня зависит. Когда они уедут, тогда жизнь покажет», – сказал Семин.

  • «Локомотив» не побеждает в 5 последних матчах – 3 поражения и 2 ничьи.
  • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
  • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Рангник Ральф
Комментарии (9)
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portero
1638255397
Ну что тут странного, когда делился с кем надо, претензий нет... таких не судят и не садят....
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Томик
1638257732
Сорок - это на виду только. Там небось на организацию новой инновационной структуры и закупку передового программного обеспечения ещё столько же потратили.
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Иван Петров 1986
1638263652
Он их не истратил, он их помог распилить и со своей частью уехал. Все правильно, по нашему по российски сделал.
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Красногорск_Фан
1638268165
Вот что странно - руководство РЖД знает про эту ситуацию. Она в публичном пространстве. В газетах и телеканалах, интернете. И никакой реакции . Один только вывод - доле ((. Со всеми выводами Юрия Палыча согласен. когда переживаешь за клуб видеть эту ситуацию очень грустно.
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nemolod
1638277722
Странной была ситуация,когда с тренером-победителем первенства не стали продлевать контракт, а потратить 40 мильонов (ну не один же он их истратил) - дело обычное,а для такого спонсора даже пустяковое!
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paracetamol
1638286627
Ничего странного, ЮрШпалыч, это просто бизнес!
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Garrincha58
1638287149
да нас...ть на это пятое колесо в телеге
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Hektor 84
1638292660
Жалко болел Локо
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