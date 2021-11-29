«МЮ» поблагодарил «Локомотив» за согласие отпустить Рангника без компенсации

«Локомотив» не получит компенсацию за уход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Клуб хочет выразить благодарность «Локомотиву» за сотрудничество в процессе перехода Рангника», – говорится в сообщении пресс-службы «МЮ».

Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.

Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

«Локомотив»: «Стратегия, которую внедрил Рангник, продолжит работать после его ухода»