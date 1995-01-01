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    «МЮ» поблагодарил «Локомотив» за согласие отпустить Рангника без компенсации

    «Локомотив» не получит компенсацию за уход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    «Клуб хочет выразить благодарность «Локомотиву» за сотрудничество в процессе перехода Рангника», – говорится в сообщении пресс-службы «МЮ».

    • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
    • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

    «Локомотив»: «Стратегия, которую внедрил Рангник, продолжит работать после его ухода»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1155

      GreyDM 32 минуты назад

      А какая нах.. компенсация может быть? он же не на контракте, как игроки или тренеры, если бы,допустим, паровозы сами его увольняли, то он тоже не мог претендовать на какую-либо неустойку.

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      Рейтинг: +22225

      bset > GreyDM 26 минут назад

      Кто сказал, что он не на контракте?

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      Рейтинг: +1155

      GreyDM > bset 18 минут назад

      У него что-то вроде трудового договора, как я понимаю, т.е. написал заявление, отработал 2 недели (если работодатель настоит) и свободен. Да и по ящику говорили, как только слухи об этом пошли, что, если будет уходить, то Локо не сможет ни у кого ничего потребовать.

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      Рейтинг: +707

      Лфшт 46 минут назад

      Ну ясное дело, где МЮ и где весь РПЛ. Один клуб богаче и авторитетнее всей лиги. Берега то не путайте

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      Рейтинг: +1556

      Олег1204 1 час назад

      еще и без компенсации, а я то думаю, почему дешевле на самолете долететь чем на поезде ехать, щедрая душа у РЖД, жалко только не к народу

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      Рейтинг: +754

      mama1991 1 час назад

      так он с вас ее потом возьмет, когда вы его будете выковыривать через месяц, полтора.

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      Рейтинг: +2188

      acor94 2 часа назад

      Отдайте чтоли Роналду в аренду на сезон, а то ******* не мешки ворочать.

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