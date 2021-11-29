Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «МЮ» поблагодарил «Локомотив» за согласие отпустить Рангника без компенсации

«МЮ» поблагодарил «Локомотив» за согласие отпустить Рангника без компенсации

29 ноября 2021, 16:19
10

«Локомотив» не получит компенсацию за уход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Клуб хочет выразить благодарность «Локомотиву» за сотрудничество в процессе перехода Рангника», – говорится в сообщении пресс-службы «МЮ».

  • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
  • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

«Локомотив»: «Стратегия, которую внедрил Рангник, продолжит работать после его ухода»

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Локомотив Рангник Ральф
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1638192859
Отдайте чтоли Роналду в аренду на сезон, а то ******* не мешки ворочать.
Ответить
Олег1204
1638197367
еще и без компенсации, а я то думаю, почему дешевле на самолете долететь чем на поезде ехать, щедрая душа у РЖД, жалко только не к народу
Ответить
Лфшт
1638198594
Ну ясное дело, где МЮ и где весь РПЛ. Один клуб богаче и авторитетнее всей лиги. Берега то не путайте
Ответить
GreyDM
1638199416
А какая нах.. компенсация может быть? он же не на контракте, как игроки или тренеры, если бы,допустим, паровозы сами его увольняли, то он тоже не мог претендовать на какую-либо неустойку.
Ответить
житель СПб
1638204376
Идиотизм! Я бы тоже сказал спасибо в магазине, если бы меня обслужили бесплатно... Бесхозяйственность! (заключать такие соглашения, в которых вторая сторона ничего "не должна").
Ответить
Loko_Roma
1638204619
Арсенал из тулы уже 2 откомпенсирова ахаха
Ответить
Валерий2705
1638216913
Локомотив имеют как хотят. Ща Корнетка опыта наберётся, между делом отравив Локо в подвал или того хуже, и тоже на выход. А Цорн во время всей этой вакханалии под шумок пару своих Бадов на контракт посадит.
Ответить
Главные новости
«Ливерпуль» оформил трансфер за 140 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
3
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
2
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+