«МЮ» поблагодарил «Локомотив» за согласие отпустить Рангника без компенсации

«Локомотив» не получит компенсацию за уход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Клуб хочет выразить благодарность «Локомотиву» за сотрудничество в процессе перехода Рангника», – говорится в сообщении пресс-службы «МЮ».
- Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
- Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.
«Локомотив»: «Стратегия, которую внедрил Рангник, продолжит работать после его ухода»
Источник: твиттер Фабрицио Романо