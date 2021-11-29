«Локомотив»: «Стратегия, которую внедрил Рангник, продолжит работать после его ухода»

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Ральфом Рангником, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

«Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля текущего года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при еe реализации и внедрении, уже работая в «Локомотиве» на позиции руководителя по спорту и развитию.

Под руководством Рангника в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.

Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в «Локомотиве» Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода. Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией.

Ральф Рангник привлeк опытных специалистов на ключевые позиции и сформировал команду профессионалов, которая продолжит терпеливо и последовательно двигаться в выбранном направлении, главным приоритетом которого является развитие молодых футболистов как из России, так и из других стран.

Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Ральфа Рангника за проделанную работу. Мы остаeмся в контакте по вопросам будущего нашего клуба и желаем Ральфу успехов на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», – говорится в заявлении клуба.