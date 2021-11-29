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  • «Локомотив»: «Стратегия, которую внедрил Рангник, продолжит работать после его ухода»

«Локомотив»: «Стратегия, которую внедрил Рангник, продолжит работать после его ухода»

29 ноября 2021, 15:15
12

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Ральфом Рангником, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

«Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля текущего года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при еe реализации и внедрении, уже работая в «Локомотиве» на позиции руководителя по спорту и развитию.

Под руководством Рангника в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.

Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в «Локомотиве» Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода. Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией.

Ральф Рангник привлeк опытных специалистов на ключевые позиции и сформировал команду профессионалов, которая продолжит терпеливо и последовательно двигаться в выбранном направлении, главным приоритетом которого является развитие молодых футболистов как из России, так и из других стран.

Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Ральфа Рангника за проделанную работу. Мы остаeмся в контакте по вопросам будущего нашего клуба и желаем Ральфу успехов на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», – говорится в заявлении клуба.

  • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
  • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.
  • «МЮ» не придется выплачивать «Локомотиву» компенсацию за уход немца.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Рангник Ральф
Комментарии (12)
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Lilipyt
1638189074
Понятно все схавали давайте еще...
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Garrincha58
1638197989
сами не могли всё это организовать не ужели в России все такие тупые а пришёл немец и за месяц всё прям организовал и свинтил туда где престижнее и богаче
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САДЫЧОК
1638202990
Он , сделал , меньше , чем за год Больше , чем все клубы Рпл за 10 лет , а то и 20 !
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житель СПб
1638203912
Мне вот интересно: РЖД государственная организация, расходует государственные деньги - хоть и условно коммерческая. Они вообще за расходы необоснованные как-то отчитываются? Или все это сделано для того, чтобы можно было "тратить" по своему усмотрению, то есть как хочется?
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житель СПб
1638204003
Хочу сказать, что сами немцы никогда так не поступают! Они берегут каждую копеечку, учитывают свои расходы...
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Кузьмич на трибуне
1638207021
Сегодняшний матч паровозиков с аутсайдером- достойный пример. Аплодируем стоя.
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моэм
1638247826
Вот это Европа !...раз два и готово!...а наш Сёмин года 3 ковырялся , чтобы раскочегарить и ведь нагнал страху на Европу , но новое руководство русского машиниста Сё,мина вон , немецкий машинист Рангник поставил на русский паровоз новейший последней модели автопилот , нажал кнопку , а сам уехал ...типа паровоз с рельс не свернёт ...правда на фоне "успехов" Гисдоля , как запасти автопилота , дифирамбы от Локо выглядят бледно.
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Soccerdealer63
1638293737
«Стратегия, которую внедрил Рангник, продолжит работать после его ухода» ?????????? И играть ненадо?))) Видели мы уже эту стратегию" в игре с Арсеналом...
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